【大國博弈】歐盟外長明日訪華，與中方舉行雙邊高級別戰略對話

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外交部宣布，歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會

副主席博雷利將於明日至本周六（４月１３日至１５日）訪華，並舉行第十二輪中歐高級別戰略

對話。

另外，德國外長貝爾伯克亦將於明日至本周六對中國進行正式訪問，國務委員兼外長秦剛將

同對方共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話。（ｅｙ）

