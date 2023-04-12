【香港要聞】陳健波倡限兩元乘車優惠使用次數，惟社協認為不可行

《經濟通通訊社１２日專訊》長者及合資格殘疾人士兩元乘車優惠的公帑補貼每年增加，行

會成員陳健波提出限制使用次數，但社區組織協會卻認為限制次數的方法不可行。



＊限制使用次數傾向寬鬆＊



兩元乘車優惠推出超過１０年，本年度補貼預算已增至７０億元，早前行政會議召集人葉劉

淑儀呼籲檢討機制。行會成員陳健波出席電視台節目時亦表示，可以利用大數據知道每個人的用

量、平均用量。他個人對限制兩元乘車使用次數傾向寬鬆，「我自己個人傾向寬鬆點，例如一般

人是５次，你可能給他６次、７次。」

不過，社區組織協會幹事連瑋翹認為，限制次數比較困難，因為有時候或需駁車，例如轉小

巴去港鐵，所以會比較複雜，一旦有任何限制，始終心理上可能會省著省著用。



＊建議加密短途循環線班次＊



至於有指部分長者登上長途巴士，但只乘搭數個站便下車，陳健波認為，巴士公司有責任解

決，建議巴士公司增加分段收費，減少長者「長車短搭」問題，但連瑋翹指，根據顧問報告估算

，相關長途短搭的開支僅佔１－２％，建議可以在一些短途區內的循環線加密班次。（ｃｌ）





