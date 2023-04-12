【連環爆雷】瑞士國會下議院象徵式否決援助瑞信之計劃

《經濟通通訊社１２日專訊》瑞士國會下議院周二（１１日）晚間進行投票，否決政府向瑞

信提供的１０９０億瑞郎的財務擔保，象徵性地表明公眾和政界對該交易的不滿。

在投票中，下議院共有１０２名員投票反對該動議，７１人贊成，兩人棄權。

不過，議會無權阻止上個月已通過談判達成的收購，因為政府已經讓金融代表團簽署了該交

易。這個由６人組成的代表團可以代表議會處理緊急財政問題。（ｒｃ）

