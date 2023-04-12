【連環爆雷】瑞士國會下議院象徵式否決援助瑞信之計劃

《經濟通通訊社１２日專訊》瑞士國會下議院周二（１１日）晚間進行投票，否決政府向瑞
信提供的１０９０億瑞郎的財務擔保，象徵性地表明公眾和政界對該交易的不滿。
在投票中，下議院共有１０２名員投票反對該動議，７１人贊成，兩人棄權。
不過，議會無權阻止上個月已通過談判達成的收購，因為政府已經讓金融代表團簽署了該交
易。這個由６人組成的代表團可以代表議會處理緊急財政問題。（ｒｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|國際動態12/04/2023
五角大樓證機密文件遭外洩，南韓總統室否認遭美監聽
|90後投資達人 - 朱公子12/04/2023
重溫過往牛市比特幣升勢嘅劇本，讓大家躺着也能賺錢！
|開市Good Morning12/04/2023
熊麗萍：觀望美國通脹數據 港股短線仍維持整固格局
|市場動向12/04/2023
智慧城市帶動經濟轉型 香港如何發揮自身優勢？
|香港政情12/04/2023
林鄭金鐘辦公室開支1350萬，行政署：可接受水平
|財經熱話12/04/2023
【虛幣世界】比特幣再次突破三萬美元，市場對貨幣政策樂觀
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰