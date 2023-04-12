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12/04/2023 07:50

【企業盈喜】天津港（０３３８２）附屬天津港股份料首季多賺１倍

　　《經濟通通訊社１２日專訊》天津港發展（０３３８２）公布，附屬公司天津港股份
（滬：６００７１７）預期截至今年３月３１日止第一季度淨利潤介乎２﹒５億至２﹒９億元人
民幣，增加約９２﹒１２％至１﹒２３倍。
　　該集團指，天津港股份純利增長主要由於首季外部市場環境持續向好，部分重點貨類市場回
暖，令營業收入增長。天津港股份預計將於４月下旬刊發。（ｗｈ）

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