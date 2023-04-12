【企業盈喜】天津港（０３３８２）附屬天津港股份料首季多賺１倍

《經濟通通訊社１２日專訊》天津港發展（０３３８２）公布，附屬公司天津港股份
（滬：６００７１７）預期截至今年３月３１日止第一季度淨利潤介乎２﹒５億至２﹒９億元人
民幣，增加約９２﹒１２％至１﹒２３倍。
該集團指，天津港股份純利增長主要由於首季外部市場環境持續向好，部分重點貨類市場回
暖，令營業收入增長。天津港股份預計將於４月下旬刊發。（ｗｈ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|生財有道11/04/2023
【高息定存】星展推出定存優惠 港元及美元一周定存高達10厘息
|財經熱話11/04/2023
中銀香港：第二季宜延續防守性投資策略 料中國股市表現較優
|財經熱話11/04/2023
部分房企上月銷售理想股價全線飆升 惟大行建議嚴格篩選 應如何部署？
|中國故事11/04/2023
《神州經脈》3月通脹18月低 新增貸高預期 生成式AI要監管
|香港要聞11/04/2023
許正宇明日啟程訪問比利時英國，推廣香港金融業優勢
|中國故事11/04/2023
周杰倫起訴網易不正當競爭，未獲授權擅送演唱會門票
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰