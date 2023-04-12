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12/04/2023 07:50

中國萬天（０１８５４）建議５供１籌逾１億元，供股價折讓４２％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國萬天控股（０１８５４）公布，建議按每持５股供１股方
式集資約１﹒１億元，每股供股價３６仙，比昨日收報６２仙折讓約４１﹒９４％。
　　該集團指，供股發行最多約３﹒１億股，並與Ｒａｆｆ　Ａｅｌｌｏ　
Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　（ＨＫ）　Ｌｉｍｉｔｅｄ訂包銷協議，而集資所得用於啟動活牛養殖
場、發展活牛貿易、新鮮食材供應和餐飲業務等。（ｗｈ）

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