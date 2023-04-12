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12/04/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒６６億元，買商湯沽騰訊

　　《經濟通通訊社１２日專訊》昨日（１１日）恒指高開２３５點，報２０５６６點。最高升
４１９點報２０７５０點，最低跌３７點報２０２９３點。恒指收報２０４８５點，升１５４點
或０﹒７６％。
　　北水全日淨流入２１﹒６６億元，減少４４﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是商湯
（０００２０）、藥明生物（０２２６９）、華潤置地（０１１０９）；淨賣出最多的依次是騰
訊控股（００７００）、兗礦能源（０１１７１）、東方甄選（０１７９７）。
　　主板成交１２６８﹒９５億元增加２４﹒８％。其中港股通成交４６５﹒７億元，佔總成交
３６﹒７％。
　
＊商湯推ＡＩ平台「商量」，惟遭官媒潑冷水中央規管＊
　
　　商湯昨日公布推出人工智能（ＡＩ）大模型體系「日日新」與旗下類ＣｈａｔＧＰＴ的自然
語言大模型應用平台「商量」。董事長兼首席執行官徐立透露已對外服務８家大型客戶進行大模
型訓練。不過，內地官媒潑冷水，指ＣｈａｔＧＰＴ概念板塊已存在估值泡沫化跡象，國家網信
辦則於昨日（１１日）中午發布意見稿規管人工智能。
　　商湯跌０﹒９％報３﹒３元，北水淨買入５﹒９億元；藥明生物升５﹒６％報５０元，北水
淨買入３﹒８億元；華潤置地升５﹒７１％報３７﹒９５元，北水淨買入３﹒１億元。
　　騰訊控股跌２﹒２８％報３７６﹒６元，北水淨賣出１４﹒７億元；兗礦能源跌５﹒３８％
報２５﹒５元，北水淨賣出２﹒８億元；東方甄選跌５﹒５４％報２９元，北水淨賣出１﹒８億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯　　　　　（０００２０）　　　　　　５﹒８７
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　３﹒７６
　　華潤置地　　　（０１１０９）　　　　　　３﹒１３
　　中國石油股份　（００８５７）　　　　　　２﹒６２
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　　２﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　－１４﹒６８
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　－２﹒７７
　　東方甄選　　　（０１７９７）　　　　　－１﹒７７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒５８
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－１﹒１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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