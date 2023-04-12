《日入而息》憂大股東沽貨騰訊挫逾５％，歐盟外長明日訪華

《今天重點》

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騰訊南非大股東擬將９６００萬股存ＣＣＡＳＳ，市場憂部署減持

消息指阿里調整數字商業板塊：淘寶天貓將再分家

據報京東零售調整組織架構：取消事業群制，精簡管理層級

商湯（０００２０）回應質疑：秒畫含自研ＡＩＧＣ也提供第三方開源

據報中駿集團（０１９６６）洽談兩筆銀團貸款再融資事宜

傳工行考慮購買美國ＣＬＯ債券，主要關注「ＡＡＡ」評級債券

傳珍酒李渡最快下周起就其７０億香港ＩＰＯ接受認購

傳字節跳動進駐中環國金中心租兩萬呎樓面，取代瑞士寶盛

傳監管收緊債券私募基金備案，限制單一債券佔比

歐盟外長明日訪華，與中方舉行雙邊高級別戰略對話

傳中國涉台海域將禁飛三日，中國外交部稱不了解情況；據報大陸於周日起關閉台灣北部空域，

或影響七成航班

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《即日市況》

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恒指低收１７５點報２０３０９，騰訊跌逾５％，中芯逆市飆近６％

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《深滬股市》

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ＡＩ熱潮未退燒滬指收升０﹒４％，消費股調整茅台挫

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《美元匯價》

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歐元區零售銷售符預期，歐元上升勢頭未破壞

歐元最新報１﹒０９３１╱３５，日圓最新報１３３﹒６５╱６８

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《公司業績》

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寶勝國際（０３８１３）首季綜合經營收益淨額按年升６﹒５％

耀才證券（０１４２８）年度綜合稅後純利升１０％至６﹒２億元

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《公司資訊》

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傳珍酒李渡最快下周起就其７０億香港ＩＰＯ接受認購

和黃醫藥（０００１３）五項藥物研究數據將在美國癌症協會年會公布

周杰倫概念股巨星傳奇據悉已通過港交所聆訊

消息指阿里調整數字商業板塊：淘寶天貓將再分家

中銀香港（０２３８８）截至３月底線上儲蓄保險產品新造保費按季升近２﹒７倍

傳工行考慮購買美國ＣＬＯ債券，主要關注「ＡＡＡ」評級債券

匯豐英國六家分行下周起停業，年內將再有逾百分行關閉；大灣區消費復甦在望，消費升級與區

域一體化有望推動新趨勢

葉氏化工（００４０８）夥拍ＰＡＧ旗下盈德氣體，新廠料升醋酸毛利率２－３％

據報京東零售調整組織架構：取消事業群制，精簡管理層級

新世界中國成功在深交所發行內地首單ＣＭＢＳ，規模１０億元人民幣

雲康集團（０２３２５）中國診斷檢測服務市場潛力巨大，未來會加大研發投入

騰訊南非大股東擬將９６００萬股存ＣＣＡＳＳ，市場憂部署減持

伯明翰體育（０２３０９）及主要股東擬出售球會權益

中國鑄晨８１（００８１０）不知悉股價及成交量不尋常波動的原因

瑞安房地產（００２７２）首季合約物業銷售額按年跌７７﹒３％

晨訊科技（０２０００）首季收入按年跌１２﹒８％至１﹒３７億元

新地（０００１７）大埔白石角新盤日內上樓書，下周中開價

平安好醫生（０１８３３）與天保基建簽署戰略協議，打造未來社區「健康芯」

萊蒙國際（０３６８８）首季預售額２﹒８４億元，按年升４５％

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《國企紅籌》

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中國人保（０１３３９）首季保費收入按年增７﹒５％

中煤能源（０１８９８）首季累計商品煤銷量升７﹒５％

中國財險（０２３２８）首季保費收入按年增１０﹒２％

中廣核電力（０１８１６）首季總上網電量按年增１０﹒１３％

首創環境（０３９８９）獲江西省生活垃圾焚燒發電廠擴建項目批復

山東國信（０１６９７）境外沒有資產部署，管理信託資產規模企穩回升

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《神州民企》

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海昌海洋公園（０２２５５）夥沙特王國投資部研究發展當地文旅業務

據報中駿集團（０１９６６）洽談兩筆銀團貸款再融資事宜

阿里影業（０１０６０）旗下阿里魚與三麗鷗啟動多項ＩＰ運營及授權計劃

安踏（０２０２０）首季度安踏品牌零售金額錄得中單位數正增長

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《中國要聞》

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住建部表示建築和房地產業要自覺擔當穩定經濟大盤使命

瀋陽三孩家庭每月發５００元人幣至孩子３歲

廣東現全球首宗人類感染Ｈ３Ｎ８禽流感死亡個案

滬數據交易所參加香港創科展，首提數字資產滬港聯動

抖音月底關閉醫療健康類帳號私信及粉絲群互動功能

王振江升任司法部副部長，康旭平升任國研室副主任

上海住建委表示一季度上海市建築業產值預計實現正增長

上海經信委主任表示將打造元宇宙超級場景；滬純電汽車牌照發放政策年底前不變

國鐵成都原董事長周榮被查

臨近年報披露日承接審計，中註協約談會計師提示風險

內地修訂徵兵工作條例，健全徵兵組織領導機制

上投摩根基金更名，公募市場再添外資巨頭

北京表示沙塵藍色預警，停止露天集會和室外體育活動

湖南省審計廳對省屬金融機構展開調研

北京３月ＣＰＩ回落至０﹒７％，鮮菜價按月跌１９％

科技部等１４部門發文，支持西部科學城建設

習近平在廣東茂名考察荔枝種植園

一季度上海投資者信心小幅增強，個人投資者仍悲觀

保障民企經營，安徽去年不批捕起訴千六名民企負責人

惠州東莞中山一手樓銷售回春，內媒分析因港澳通關

發改委表示防止餐飲浪費，單桌１５００元以上重點監管

人行７０億逆回購利率持平，淨投放７０億

中證監表示科學謀劃更多資本市場改革發展舉措

北京首季甲廈吸納率錄負值，空置率達歷史高位

中國國債期貨收益指數今日正式發布

商務部就台灣禁進口大陸部分產品啟動貿易壁壘調查

傳中國涉台海域將禁飛三日，中國外交部稱不了解情況

據報大陸於周日起關閉台灣北部空域，或影響七成航班

台灣稱大陸涉台海域禁飛時間由三日縮短至２７分鐘

遼寧政府擬發債籌１５０億人幣，補充盛京銀行資本金

內地今年沙塵天氣較常年同期多兩次，近十年最多

傳監管收緊債券私募基金備案，限制單一債券佔比

能源局表示推動能源綠色低碳轉型，加大非化石能源供給；推進能源消費方式變革，實現「三個

轉變」；料今年全國最大電力負荷超１３﹒６億千瓦

擴大進口俄羅斯能源，能源局表示磋商中蒙俄天然氣管道

新能源車企爭相減價，分析指上海車展前清庫存

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒１％，報１５９３２﹒９７點

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《俄烏開戰》

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五角大樓外洩文件指北約向烏國派出近百名特種部隊

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《國際要聞》

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剛卸任日本央行行長，黑田東彥赴大學任教

日本將批准在大阪開設全國第一家賭場

日本防衛省與三菱重工簽訂四項導彈研發及採購合同

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《外圍經濟》

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ＩＭＦ下調今年南韓經濟增長預期至１﹒５％

日本去年國內企業物價指數升幅為１９８１年來最高

日本散戶投資者降低日圓淡倉押注，料央行調整政策

海外流入美債市場的資金量崩盤式下降

耶倫淡化銀行業動盪問題，堅稱美國沒有信貸緊縮跡象

聯儲局官員對會否進一步加息發出不同訊號

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《大國博弈》

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中澳大麥爭端達共識，商務部表示願妥善解決經貿爭議

傳巴西總統盧拉將參觀華為上海創新中心

馬克龍訪荷蘭推動歐洲戰略自主

歐盟外長明日訪華，與中方舉行雙邊高級別戰略對話

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《連環爆雷》

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匯控美國聘請矽谷銀行四前高層以強化創科銀行業務

瑞士國會下議院象徵式否決援助瑞信之計劃

美國存款保險基金與受保存款之比跌破底限１﹒３５％

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《ＡＩ熱潮》

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復旦大學與阿里雲共建中國高校最大的科研智算平台

人民日報評論指規範算法應用發展，增強網絡執法威懾

商湯（０００２０）回應質疑：秒畫含自研ＡＩＧＣ也提供第三方開源

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《其他消息》

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夏寶龍稱要運用黨的創新理論研究解決港澳領域新問題

許正宇今早啟程訪問比利時和英國，推廣香港優勢

２０２３數字經濟峰會明起一連兩天舉行，李家超主禮

傳「開心香港」啟動禮因夏寶龍訪港而延期

兩前職工盟成員以個人名義申辦五一遊行

西九法院兩犯「掉包」，葛珮帆稱手帶可除出已是問題

電子消費券８萬人被取消資格，節省逾４億公帑

卓永興稱「港深創科園」首三座大樓明年底起陸續落成

陳浩濂稱不應現階段判斷政府出現結構性財赤

吳傑莊稱Ｗｅｂ３﹒０協會將就法例及招才等方面與港府溝通

大律師公會代表團今北京拜會全國人大常委會香港基本法委員會；大律師公會訪京，冀２３條在

國安與人權間取得平衡

醫衞局表示過去兩年度，承辦商提供近４０００萬次核酸檢測涉逾８４億元

陳茂波稱對Ｗｅｂ３在港發展充滿期盼，將設虛擬資產發展專責小組

黎智英司法覆核要求撤回入境處拒Ｔｉｍ Ｏｗｅｎ工作簽證決定

陳健波倡限兩元乘車優惠使用次數，惟社協認為不可行

證監會向晉達香港罰款１４０萬元，因無牌進行期貨交易

麥美娟稱立法規管假資訊已成趨勢，冀檢視顧問報告後盡快有結果

東區醫院有病房自動門外殼裝置脫落擊中護士，院方檢查同類設備

深股通全日流出近７億元；滬股通全日流出近１５億元，陸股通流走４２億元

啟德天瀧今上載樓書，料首輪招標售向海大單位

ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ夥ｆｏｏｄｐａｎｄａ推現金券等優惠

傳字節跳動進駐中環國金中心租兩萬呎樓面，取代瑞士寶盛

ＺＡ Ｂａｎｋ鉛意成為Ｗｅｂ３生態圈首選銀行夥伴

戴德梁行料上半年商舖租金升３至８％，全年寫字樓租金跌２至４％

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