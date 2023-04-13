《國金頭條》美國通脹放緩，聯儲局料經濟衰退，美股高開低收

《經濟通通訊社１３日專訊》周三（１２日）公布的美國最新ＣＰＩ數據顯示通脹放緩，刺

激美股早盤上揚，但同日公布的聯儲局會議紀要卻預計今年晚些時候將出現「溫和衰退」，導致

美股尾盤轉跌。道指下跌０﹒１％，報３３６４６﹒５點。標普５００下跌０﹒４％，報

４０９１﹒９５點。納指下跌０﹒９％，報１１９２９﹒３４點。

數據顯示美國３月消費者價格指數（ＣＰＩ）按年上漲５％，略低於經濟學家預期，為

２０２１年５月以來新低。核心ＣＰＩ上漲５﹒６％，符合預估，前值漲幅５﹒５％，是自去年

９月以來首度回升。

同日公布的聯儲局３月會議紀要顯示，決策層不僅仍致力控制通脹，且預計銀行業多危機將

導致美國在今年晚些時候出現「溫和衰退」。



＊美元連續第２日走低，油價升至今年最高＊



美國通脹降溫導致美元連續第２日走低，美匯指數於紐約尾盤下跌０﹒６４％，至

１０１﹒５５，接近２個月低位。歐元兌美元上漲０﹒７％，至１﹒０９９３。美元兌日圓下跌

０﹒４％至１３３﹒１３。紐約期金漲５﹒９美元，或０﹒３％，報每盎司２０２４﹒９美元，

是連續第７個交易日收盤價高於每盎司２０００美元。

因為俄羅斯產出放緩、ＯＰＥＣ＋減產以及美國庫存下降預示市場供應趨緊，原油收盤價升

至今年最高。紐約期油漲１﹒７３美元，報每桶８３﹒２６美元。布蘭特期油漲１﹒７２美元，

報每桶８７﹒３３美元。（ｊｆ）

