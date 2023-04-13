  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/04/2023 12:08

恒指半日低收９９點報２０２０９，碧桂園跌４％，藥明升近６％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國周三（１２日）公布３月消費者價格指數（ＣＰＩ）按年
上漲５％，略低於經濟學家預期，為２０２１年５月以來新低。同日，聯儲局公布３月會議紀要
顯示，決策層不僅仍致力控制通脹，且預計銀行業多危機將導致美國在今年稍後出現「溫和衰退
」，導致美股尾盤由升轉跌。
　　港股向下，恒生指數半日收報２０２０９，跌９９點或０﹒４９％，主板成交６１８﹒４６
億元。恒生中國企業指數報６８２４，跌４２點或０﹒６２％。恒生科技指數報４１２０，跌
４６點或１﹒１１％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３５９﹒４元，升２﹒２元或０﹒６２％，成交５６﹒４２億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報９３﹒７５元，跌２﹒３元或２﹒３９％，成交３８﹒０９億元；美團收
報１２８﹒８元，跌２﹒２元或１﹒６８％，成交１９﹒４１億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　碧桂園（０２００７）收跌３﹒７３％，報２﹒３２元，該股成交約１﹒０１億股，涉資
２﹒３２億元，盤中高見２﹒３５元，最低見２﹒２７元；銀娛（０００２７）跌３﹒２６％，
收報５３﹒４元；京東集團（０９６１８）跌３﹒０７％，收報１４８﹒３元；海底撈
（０６８６２）跌２﹒６６％，收報１９﹒７６元。
　　另外，藥明生物（０２２６９）逆市收升５﹒６１％，報５２﹒７５元，該股成交約
２０１９萬股，涉資１０﹒２８億元，盤中高見５２﹒９元，最低見４７﹒７元；翰森製藥
（０３６９２）升２﹒８７％，收報１５﹒７８元；中海油（００８８３）升２﹒４４％，收報
１２﹒６２元；蒙牛乳業（０２３１９）升１﹒８５％，收報３３﹒０５元。（ｋｙ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/04/2023
《午市前瞻》憧憬阿里比亞迪減持因素消退 低位有支持可考慮部署
人氣文章香港要聞13/04/2023
港鐵今年首兩個月因延誤已被罰款200萬元
人氣文章大行報告13/04/2023
【大行炒D乜】京東點部署？瑞聲急跌後博唔博得過？睇下大行最新評級目標價
人氣文章財經熱話13/04/2023
【科技股】科技股遭大股東部署減持　散戶部署策略
人氣文章中國故事13/04/2023
12家中國實體被指支持俄軍方，遭美加入出口黑名單
人氣文章開市Good Morning13/04/2023
林家亨：恒指今借勢回落300點不意外　長假期後北水或恢復淨流入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金