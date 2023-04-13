恒指半日低收９９點報２０２０９，碧桂園跌４％，藥明升近６％

《經濟通通訊社１３日專訊》美國周三（１２日）公布３月消費者價格指數（ＣＰＩ）按年

上漲５％，略低於經濟學家預期，為２０２１年５月以來新低。同日，聯儲局公布３月會議紀要

顯示，決策層不僅仍致力控制通脹，且預計銀行業多危機將導致美國在今年稍後出現「溫和衰退

」，導致美股尾盤由升轉跌。

港股向下，恒生指數半日收報２０２０９，跌９９點或０﹒４９％，主板成交６１８﹒４６

億元。恒生中國企業指數報６８２４，跌４２點或０﹒６２％。恒生科技指數報４１２０，跌

４６點或１﹒１１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３５９﹒４元，升２﹒２元或０﹒６２％，成交５６﹒４２億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報９３﹒７５元，跌２﹒３元或２﹒３９％，成交３８﹒０９億元；美團收

報１２８﹒８元，跌２﹒２元或１﹒６８％，成交１９﹒４１億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

碧桂園（０２００７）收跌３﹒７３％，報２﹒３２元，該股成交約１﹒０１億股，涉資

２﹒３２億元，盤中高見２﹒３５元，最低見２﹒２７元；銀娛（０００２７）跌３﹒２６％，

收報５３﹒４元；京東集團（０９６１８）跌３﹒０７％，收報１４８﹒３元；海底撈

（０６８６２）跌２﹒６６％，收報１９﹒７６元。

另外，藥明生物（０２２６９）逆市收升５﹒６１％，報５２﹒７５元，該股成交約

２０１９萬股，涉資１０﹒２８億元，盤中高見５２﹒９元，最低見４７﹒７元；翰森製藥

（０３６９２）升２﹒８７％，收報１５﹒７８元；中海油（００８８３）升２﹒４４％，收報

１２﹒６２元；蒙牛乳業（０２３１９）升１﹒８５％，收報３３﹒０５元。（ｋｙ）

