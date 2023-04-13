《盤後部署》恒指２００００關失而復得整固後再上，融創暫勿沾手

《經濟通通訊社１３日專訊》美國周三（１２日）公布３月消費者價格指數（ＣＰＩ）按年

上漲５％，略低於經濟學家預期，為２０２１年５月以來新低。同日，聯儲局公布３月會議紀要

顯示，決策層不僅仍致力控制通脹，且預計銀行業危機將導致美國在今年稍後出現「溫和衰退」

，導致隔晚美股尾盤由升轉跌。

港股先升後跌，恒生指數收報２０３４４，升３４點或升０﹒１７％，主板成交

１０９９﹒９５億元。國企指數收報６８７５，升８點或升０﹒１３％。恒生科技指數收報

４１５９，跌６點或跌０﹒１７％。

技術走勢方面，恒指２００００關失而復得，即使調整，相信１９５００有初步支持，整固

後有望挑戰２１０００。

上證綜合指數收報３３１８，跌８點或跌０﹒２７％，成交４７７５﹒８８億元人民幣；深

證成份指數收報１１７３９，跌１４３點或跌１﹒２１％，成交３０１６﹒４９億元人民幣。



＊生科股熱炒，藥明生物揚８％＊



隔晚美國通脹跌幅較預期大，市場料息口將見頂，對利率敏感的生科股熱炒，藥明生物

（０２２６９）收升７﹒８１％，報５３﹒８５元，成為藍籌升幅榜之首，該股成交約４３５１

萬股，涉資２２﹒７５億元，盤中高見５４﹒２元，最低見４７﹒７元；藥明康德

（０２３５９）升５﹒３９％，收報８９﹒９元；信達生物（０１８０１）升３﹒７％，收報

４２元；和黃醫藥（０００１３）升８﹒４％，收報２７﹒１元；榮昌生物（０９９９５）收升

８﹒９％，報５２元；金斯瑞生物科技（０１５４８）升７﹒９４％，收報１９﹒８４元。

南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ部署減持的騰訊（００７００），股價升１﹒６８％，收報

３６３﹒２元，該股成交約２４９６萬股，涉資８８﹒９８億元，盤中高見３６４元，最低見

３４７﹒４元。



＊軟銀沽貨，阿里逆市收挫２％



軟銀據報已沽售大部分阿里巴巴（０９９８８）持股，阿里收挫１﹒９８％，報９４﹒１５

元，該股成交約６５５５萬股，涉資６０﹒９６億元，盤中高見９４﹒３５元，最低見９１﹒１

元。

停牌逾一年的融創中國（０１９１８）今早復牌，股價大幅低開５８％，收市仍瀉

５５﹒４６％，報２﹒０４元，該股成交約７﹒１９億股，涉資１６﹒３４億元，盤中高見

２﹒８８元，最低見１﹒８６元。

融創早前公布，截至去年１２月３１日止年度虧損約２７７億元人民幣，雖然較２０２１年

虧損３８２億元人民幣收窄，每股虧損５﹒１６人民幣，不派末期股息。集團指，期內收入

９６７﹒５億元人民幣，減少約５１﹒２％；毛虧約８﹒２億元人民幣，去年底借貸總額約

２９８４﹒２億元人民幣，減少約２３２﹒９億元人民幣。

技術走勢方面，融創中國停牌逾年，今日復牌後裂口向下，由於走勢屬向下尋低形態，融創

中國暫不宜沾手。（ｋｙ）

