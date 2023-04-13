  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/04/2023 09:00

【外圍經濟】日本央行新行長植田和男向Ｇ７重申，續推行寬鬆政策

　　《經濟通通訊社１３日專訊》日本央行新任行長植田和男稱，他已向七國集團（Ｇ７）的其
他成員國財金官員表示，日本將繼續實施貨幣寬鬆政策。
　　植田和男參加Ｇ７會議後在華盛頓向記者表示，由於日本的通脹狀況與其他國家截然不同，
目前注重通脹率低於２％的風險是適宜的。（ｊｆ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事13/04/2023
12家中國實體被指支持俄軍方，遭美加入出口黑名單
人氣文章開市Good Morning13/04/2023
林家亨：恒指今借勢回落300點不意外　長假期後北水或恢復淨流入
人氣文章國際動態13/04/2023
北韓今晨射彈道導彈，日本警告北海道居民尋找掩體
人氣文章財經熱話13/04/2023
【虛幣世界】以太幣硬分叉完成，幣價企穩1900美元
人氣文章中國故事12/04/2023
《神州經脈》內地嚴查1500元宴會餐　A股成交連續七日破萬億
人氣文章財經熱話12/04/2023
大股東疑再部署減持叠加北水流出　騰訊密密回購兼獲大行唱好仍挫逾半成　跌至咩位可吼？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金