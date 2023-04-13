【外圍經濟】日本央行新行長植田和男向Ｇ７重申，續推行寬鬆政策

《經濟通通訊社１３日專訊》日本央行新任行長植田和男稱，他已向七國集團（Ｇ７）的其
他成員國財金官員表示，日本將繼續實施貨幣寬鬆政策。
植田和男參加Ｇ７會議後在華盛頓向記者表示，由於日本的通脹狀況與其他國家截然不同，
目前注重通脹率低於２％的風險是適宜的。（ｊｆ）
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