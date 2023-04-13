【外圍經濟】受罷工影響，英國２月份經濟增長持平，衰退風險未除

《經濟通通訊社１３日專訊》英國國家統計局發布最新數據，２月份英國經濟增長持平，低
於市場普遍預期的０﹒１％。統計局指出，醫療、教育和鐵路部門的罷工給２月份經濟表現造成
壓力。
分析指，英國經濟陷入停滯，意味上半年發生技術性衰退的風險依然存在。預料英倫銀行在
５月的議息會上，有足夠的理據維持利率在４﹒２５厘不變。（ｊｆ）
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