  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/04/2023 15:56

【外圍經濟】受罷工影響，英國２月份經濟增長持平，衰退風險未除

　　《經濟通通訊社１３日專訊》英國國家統計局發布最新數據，２月份英國經濟增長持平，低
於市場普遍預期的０﹒１％。統計局指出，醫療、教育和鐵路部門的罷工給２月份經濟表現造成
壓力。
　　分析指，英國經濟陷入停滯，意味上半年發生技術性衰退的風險依然存在。預料英倫銀行在
５月的議息會上，有足夠的理據維持利率在４﹒２５厘不變。（ｊｆ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞13/04/2023
謝展寰：日本排放核廢水後，本港或禁止個別食品進口
人氣文章香港要聞13/04/2023
港人福建雲南交通意外四死三傷，黃國促駐粵辦及時主動公布
人氣文章財經熱話13/04/2023
阿里低開逾4%領跌科技股，再遭軟銀減持兼聯儲局放鷹
人氣文章FOCUS13/04/2023
【FOCUS】加息減息「一線天」　全球經濟關係重構
人氣文章財經熱話13/04/2023
同陷主要股東減持陰霾　阿里騰訊比亞迪邊隻可博反彈？
人氣文章財經熱話13/04/2023
《午市前瞻》憧憬阿里比亞迪減持因素消退 低位有支持可考慮部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金