【外圍經濟】受罷工影響，英國２月份經濟增長持平，衰退風險未除

《經濟通通訊社１３日專訊》英國國家統計局發布最新數據，２月份英國經濟增長持平，低

於市場普遍預期的０﹒１％。統計局指出，醫療、教育和鐵路部門的罷工給２月份經濟表現造成

壓力。

分析指，英國經濟陷入停滯，意味上半年發生技術性衰退的風險依然存在。預料英倫銀行在

５月的議息會上，有足夠的理據維持利率在４﹒２５厘不變。（ｊｆ）

