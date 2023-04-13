【外圍經濟】拜登政府擬推美國歷來最嚴格汽車排放限制

《經濟通通訊社１３日專訊》美國拜登政府周三（１２日）宣布，正在推進美國有史以來最
嚴厲的汽車、ＳＵＶ、貨車和客貨車的尾氣排放限制。提案覆蓋２０２７年至２０３２年生產的
車輛的二氧化碳、形成煙霧的氮氧化物和其他污染物的尾氣排放。
方案並沒有禁止汽油車，也沒有強制要求購買電動車，但會推出更嚴格的排放規則。汽車業
界分析指，新規則可能會推高傳統汽車和電動車的零售成本。（ｊｆ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|香港要聞13/04/2023
謝展寰：日本排放核廢水後，本港或禁止個別食品進口
|香港要聞13/04/2023
港人福建雲南交通意外四死三傷，黃國促駐粵辦及時主動公布
|財經熱話13/04/2023
阿里低開逾4%領跌科技股，再遭軟銀減持兼聯儲局放鷹
|FOCUS13/04/2023
【FOCUS】加息減息「一線天」 全球經濟關係重構
|財經熱話13/04/2023
同陷主要股東減持陰霾 阿里騰訊比亞迪邊隻可博反彈？
|財經熱話13/04/2023
《午市前瞻》憧憬阿里比亞迪減持因素消退 低位有支持可考慮部署
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰