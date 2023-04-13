【外圍經濟】拜登政府擬推美國歷來最嚴格汽車排放限制

《經濟通通訊社１３日專訊》美國拜登政府周三（１２日）宣布，正在推進美國有史以來最

嚴厲的汽車、ＳＵＶ、貨車和客貨車的尾氣排放限制。提案覆蓋２０２７年至２０３２年生產的

車輛的二氧化碳、形成煙霧的氮氧化物和其他污染物的尾氣排放。

方案並沒有禁止汽油車，也沒有強制要求購買電動車，但會推出更嚴格的排放規則。汽車業

界分析指，新規則可能會推高傳統汽車和電動車的零售成本。（ｊｆ）

