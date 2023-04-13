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即市新聞

13/04/2023 08:53

【虛幣世界】以太幣硬分叉完成，幣價企穩１９００美元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》消息指，以太幣（ＥＴＨ）進行的「上海」硬分叉已經完成，
目前已經允許處理質押用戶提款，而以太幣亦企穩１９００（美元．下同），未見有太大變動。
　　以太坊的上海硬分叉，也被稱為「Ｓｈａｐｅｌｌａ」，本質上是通過拆分一個新的區塊鏈
來升級區塊鏈，在股權證明系統中，用戶「抵押」以太幣作為一種保證形式，以幫助保護和確認
新數據塊形成。
　　去年，區塊鏈保留了其最初的工作量證明共識機制，但用戶仍無法提取其抵押的以太幣或贖
回應計獎勵。更新完成後，以太坊區塊鏈的聯合創始人Ｖｉｔａｌｉｋ　Ｂｕｔｅｒｉｎ表示，
以太坊協議中最困難部分基本結束，但仍然需要有漫漫長路，不過使交易更快更便宜，是「上海
」之後區塊鏈要解決的下一個問題。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２９９８５﹒８１元，升０﹒３３％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１９１４﹒９９元，跌０﹒１３％；艾達幣報０﹒４０４２元，跌０﹒１２％
；瑞波幣報０﹒５０４４元，跌０﹒１０％。（ｕｌ）
　
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