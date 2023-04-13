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13/04/2023 09:30

《中資異動》融創（１９１８）停牌逾年復牌，挫５８％為最大跌幅

　　《經濟通通訊社１３日專訊》融創中國（０１９１８）現價跌５７﹒８６％，報１﹒９３元
，該股成交約２１０９萬股，涉資４０７０萬元。
　　停牌逾一年的融創中國公布，達成復牌指引，有關４項復牌指引包括刊發上市規則規定的所
有未刊發財務業績及處理任何審核修訂，以及向市場公布所有重大信息，以供股東及其他投資者
評估該集團狀況等已滿足，故恢復買賣。
　　融創早前公布，截至去年１２月３１日止年度虧損約２７７億人民幣，比２０２１年虧損
３８２億人民幣收窄，每股虧損５﹒１６人民幣，不派末期股息。該集團指，收入９６７﹒５億
人民幣，減少約５１﹒２％；毛虧約８﹒２億人民幣，去年底借貸總額約２９８４﹒２億人民幣
，減少約２３２﹒９億人民幣。
　　現時，恒生指數報１９９７７，跌３３１點或跌１﹒６３％，主板成交２７﹒７８億元。國
企指數報６７４１，跌１２５點或跌１﹒８２％。恒生科技指數報４０７５，跌９１點或跌
２﹒２０％。
　　即月期指新報１９９９３，跌３７３點，高水１５點。即月國指期貨報６７５５，跌１２７
點，高水１４點。即月科指期貨新報４０８２，跌１０３點，高水２１點。
　　上證綜合指數報３３２１，跌５點或跌０﹒１８％，成交３３﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１１８３６，跌４６點或跌０﹒３９％，成交５３﹒２８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創中國（０１９１８）　１﹒９３元　跌５７﹒８６％
　　融創服務（０１５１６）　３﹒７５元　　升１﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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