《午市前瞻》憧憬阿里比亞迪減持因素消退，低位有支持可考慮部署

《經濟通通訊社１３日專訊》恒生指數半日收報２０２０９，跌９９點或０﹒４９％，主板

成交６１８﹒４６億元。恒生中國企業指數報６８２４，跌４２點或０﹒６２％。恒生科技指數

報４１２０，跌４６點或１﹒１１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３５９﹒４元，升２﹒２元或０﹒６２％，成交５６﹒４２億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報９３﹒７５元，跌２﹒３元或２﹒３９％，成交３８﹒０９億元；美團收

報１２８﹒８元，跌２﹒２元或１﹒６８％，成交１９﹒４１億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊李偉傑：外圍基本面氣氛偏好＊





有報道指，軟銀已透過預付遠期合約出售了價值約７２億美元的阿里（０９９８８）股份，

令軟銀在阿里的持股量降至３﹒８％，阿里今早低開逾４％，恒指亦跟隨低開逾３００點。華盛

證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指因阿里消息低開是一項被動因素，整體外

圍基本面氣氛偏好，美國通脹放緩，加上美匯指數回落，將有利港股表現。

他指，今日恒指低開亦未有跌穿２５０天線，反映１９８００至２００００點具支持力，但

他提到，多隻重磅科技同時面對大股東減持，恒指回升要靠其他藍籌發力。



＊阿里「１拆６」有望繼續利好＊



阿里面對軟銀進一步減持，李偉傑指如減持消息屬實，短期的確會對股價有負面影響，但中

長線未太淡，因為減持後軟銀的持股量已不足４％，憧憬即將完成減持，負面氣氛有望減輕，加

上今日股價回落至２５０天線即見反彈，早前市場憧憬「１拆６」有望繼續發酵，故建議於９０

至９１元水平可部署吸納。



＊比亞迪２００元料有資金追捧＊



除阿里外，比亞迪（０１２１１）亦面對來自「股神」巴菲特旗下巴郡的減持壓力，李偉傑

指低買高賣無可厚非，且現價對巴菲特而言獲利空間仍大，故亦無人會質疑沽貨原因。雖說股神

出貨令市場憂慮比亞迪前景，但目前巴郡持股量已降至接近１０％或以下，市場憧憬巴郡持股量

降至單位數百分比以下便會減慢減持步伐，屆時股價將較有支持。另外，巴非特在接受ＣＮＢＣ

訪問時表示，巴郡並不急於減持比亞迪。

李偉傑分析，比亞迪營運數據維持理想，預期市盈率回落至２３倍，估值回落下預期股價於

２００至２１０元間會有資金關注。

早前內地新能源車面對減價戰，李偉傑指當時減價主要針對舊款車型，市場憂慮或觸發漣漪

效應拖累新車定價。但要留意近期碳酸鋰成本下降，變相令比亞迪有一定的減價空間。目前市場

只關注到減價促銷，若後續重新注意到減價將有利銷售後，於第二至第三季有望帶來利好作用。

加上本月於上海會有車展，新車型推出將來有望帶動車股表現，這亦是市場關注的重點之一。

（ｈｃ）

