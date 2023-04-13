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13/04/2023 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒１５億元，買中移動沽盈富

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指低開３３１點，報１９９７７點。最高升３４點報
２０３４４點，最低跌４２４點報１９８８５點。恒指收報２０３４４點，升３４點或
０﹒１７％。
　　北水全日淨流入１１﹒１５億元，上日淨流出２﹒５６億元。北水淨買入最多的個股依次是
中國移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次
是盈富基金（０２８００）、商湯（０００２０）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１０９９﹒９５億元增加１﹒８％。其中港股通成交３２８﹒１億元，佔總成交
２９﹒８％。
　
＊中移動籲防止生成虛假信息＊
　
　　中國移動通信聯合會元宇宙產業工作委今日聯合中國通信工業協會區塊鏈專業委員會等，共
同呼籲行業自律並對機構委員單位作出行業提示，提出要增強合規謹慎經營的理念，全面提高風
險管控水平；提供生成式人工智能服務應當真實準確客觀多樣，應採取相應措施防止生成虛假信
息，不得上傳或留存含有侵犯知識產權的內容，防止對類ＣｈａｔＧＰＴ等生成式人工智能應用
進行濫用，避免擾亂健康市場秩序。
　　中國移動升１﹒０７％報６５﹒９元，北水淨買入４﹒５億元；藥明生物升７﹒８１％報
５３﹒８５元，北水淨買入４﹒２億元；美團跌０﹒０８％報１３０﹒９元，北水淨買入２﹒２
億元。
　　盈富基金升０﹒１９％報２０﹒５６元，北水淨賣出５﹒９億元；商湯跌７﹒５９％報
２﹒９２元，北水淨賣出４﹒９億元；建設銀行跌０﹒１９％報５﹒２４元，北水淨賣出１﹒８
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　４﹒５１
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　４﹒２３
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒１７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒５３
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　０﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　（０２８００）　　　　　－５﹒８９
　　商湯　　　（０００２０）　　　　　－４﹒８７
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－１﹒８０
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－０﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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