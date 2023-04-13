迅銷上半年度盈利按年升４﹒５％，上調全年盈利及派息預測

《經濟通通訊社１３日專訊》迅銷（０６２８８）公布，截至今年２月底止上半年度母公司

擁有人應佔溢利為１５３３億日圓，按年增長４﹒５％，所得稅前溢利為２３０４億日圓，按年

增長８﹒４％。綜合收益總額為１４６７３億日圓，按年增長２０﹒４％，綜合經營溢利總額為

２２０２億日圓，按年增長１６﹒４％，錄得收益及經營溢利雙雙大幅增長，創歷史新高。

期內毛利率按年下降１﹒１個百分點至５０﹒５％。銷售、一般及行政開支對收益比率按年

改善

０﹒３個百分點，錄得３５﹒７％。融資收入及成本項目錄得淨１０２億日圓的收入。這主要是

因為債券投資規模擴大，利息收入增加。



＊海外事業分部收益升２７％，經營溢利升２２％＊



以各個事業分部來看，海外ＵＮＩＱＬＯ事業分部上半年度錄得收益及溢利大幅增長，收益

按年增長２７﹒３％，達７５５２億日圓，經營溢利為１２２６億日圓，按年增長２２﹒２％。

其中，東南亞、南亞及大洋洲地區、北美及歐洲地區均錄得收益及經營溢利雙雙大幅增長。

大中華地區錄得收益下降及溢利大幅下降，主因第一季度單季期內中國受ＣＯＶＩＤ－１９

疫情影響收益及溢利大幅下降所致。不過，自１月起該市場出現回升趨勢，第二季度單季期內錄

得溢利大幅增長。另外，香港市場則表現強勁，上半年度收益與溢利皆錄得大幅增長。



＊日本事業分部收益升１２％，經營溢利跌１﹒６％＊



日本ＵＮＩＱＬＯ事業分部上半年度收益按年大幅增長１１﹒９％達４９５１億日圓；經營

溢利為６７３億日圓，按年下降１﹒６％，主因日圓貶值導致成本率上升。另外，ＧＵ事業分部

收益按年增長１８﹒５％，為１４５５億日圓，經營溢利增長３９﹒２％，達１３０億日圓。



＊經營溢利及溢利預測向上修正１００億日圓＊

＊經營溢利及溢利預測向上修正１００億日圓＊



由於上半年度業績表現高於預期，集團因此向上修正全年度業績預測。全年度綜合收益總額

預期較１月時公布的預測值向上修正３００億日圓，經營溢利及母公司擁有人應佔年內溢利預測

分別向上修正１００億日圓。

展望未來，預計綜合收益總額將達２﹒６８萬億日圓，按年增長１６﹒５％，綜合經營溢利

總額將為３６００億日圓，按年增長２１﹒１％，母公司擁有人應佔溢利將為２４００億日圓，

按年下降１２﹒２％。同時預計每股股息將為２５０日圓，其中包括中期派息１２５日圓、期末

派息１２５日圓。全年度預計將較上年度增派４３﹒３日圓。



＊重申「第四次創業」，目標５年綜合收益５萬億日圓＊



集團將２０２３年訂定為「第四次創業」的起點，以成為深受全球顧客信賴、人們生活中不

可或缺的品牌為目標，期許在五年內綜合收益總額達到５萬億日圓水平。（ｂｉ）

