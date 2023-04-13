金管局再承接逾９０億港元沽盤，銀行體系結餘跌穿６００億

《經濟通通訊社１３日專訊》港元匯價再次觸及７﹒８５港元兌１美元弱方兌換保證價，金
管局在紐約時段承接９０﹒５１億港元沽盤，銀行體系結餘明天（１４日）將減至約
５７１﹒６４億港元。今次是金管局自上周以來，第三次入市捍衛港元匯價。（ｃｌ）
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