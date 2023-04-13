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13/04/2023 09:10

據報軟銀減持阿里巴巴股份至３﹒８％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》英國《金融時報》報道，日本軟銀（ＳｏｆｔＢａｎｋ）已採
取行動出售其在阿里巴巴（０９９８８）幾乎所有剩餘股份。據對一份監管文件的分析顯示，此
次出售最終將使軟銀在阿里的持股量降至３﹒８％。消息拖累阿里美股的股價下跌５﹒９％，收
報９３﹒８４美元。
　　《金融時報》根據Ｔｈｅ　Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ提供的數據，以及軟銀
提交給美國證券交易委員會（ＳＥＣ）的公告，相信軟銀今年以來透過預付期權合約，出售總值
７２億美元（５６１﹒６億港元）的阿里持股。去年拋售阿里的規模，亦達到２９０億美元。
　　報道說，在過去１４個月，軟銀通過遠期合約賣出３﹒８９億股阿里股份，平均每股獲得
９２美元的收益，遠低於阿里每股３１７美元的歷史最高價。
　　軟銀高峰期持有阿里股權３４％，但近年來一直減持，單是去年就曾出售總值２９０億美元
的阿里持股。在願景基金部門嚴重虧損之際，軟銀試圖充實現金儲備。
　　軟銀拒絕就消息置評，但表示對阿里的交易正反映其防禦模式，以應對更加不確定的商業環
境，「正在增加手頭上的現金，以加強財政上的穩定」。軟銀補充指，５月公布業績時會披露減
持阿里套現的資料。（ｃｌ）
　
　

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