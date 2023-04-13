《神州民企》據報碧桂園附屬從私人銀行取得９億港元貸款

《經濟通通訊社１３日專訊》據《彭博》引述一位知情人士透露，碧桂園（０２００７）一
附屬公司由投資公司Ｆｌｏｗ Ｃａｐｉｔａｌ （ＨＫ） Ｌｔｄ。取得了９億港元（約
１﹒１５億美元）的新融資。
知情人士指出，該筆融資期限２年，由上市母公司的擔保和香港一宗物業作為支撐，用於為
一筆７億港元銀行貸款進行再融資。（ｒｈ）
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