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13/04/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２０３７２點，跌１點，高水２８點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３７１點，跌２點，高水２７
點，最新報２０３７２點，跌１點，高水２８點，合約成交２２８張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６８８３點，跌３點，高水８點，最新報６８８２點，跌４
點，高水７點，合約成交４２１張。

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