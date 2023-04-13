【夜期時段】即月期指最新報２０３７２點，跌１點，高水２８點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３７１點，跌２點，高水２７

點，最新報２０３７２點，跌１點，高水２８點，合約成交２２８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８８３點，跌３點，高水８點，最新報６８８２點，跌４

點，高水７點，合約成交４２１張。

