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即市新聞

13/04/2023 19:23

《再戰明天》美國公布零售銷售等多項數據，招金礦業公布業績

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國公布零售銷售等多項數據，及招金礦業公布業績，料為周
五（１４日）市場焦點。
　
＊美聯儲理事發表講話，德國公布批發物價＊
　
　　各國重要經濟活動方面，巴西總統盧拉與中國國家主席習近平會晤。本港時間周五晚
８：４５ｐｍ，美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話。
　　數據方面，周五本港時間２：００ｐｍ，德國公布３月批發物價。本港時間８：３０ｐｍ，
美國公布３月出口物價，月率料維持不變；３月進口物價，月率跌幅料維持於０﹒１％，年率跌
幅料由１﹒１％擴大至４﹒１％；３月零售銷售月率跌幅料維持於０﹒４％。本港時間
９：１５ｐｍ，美國公布３月產能利用率，料維持於７９﹒１％；３月工業生產月率料由持平升
上０﹒２％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布４月密歇根大學消費者信心指數，料維持於
６２。
　　在本港，明日公布業績的公司有：招金礦業（０１８１８）、康寧醫院（０２１２０）、太
和控股（００７１８）、匯聯金融服務（０８０３０）、新維國際控股（０８０８６）、東駿控
股（０８３８３）、新愛德集團（０８４１２）、瑞強集團（０８４２７）、千盛集團控股
（０８４７５）等。（ｗａ）

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