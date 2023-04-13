《再戰明天》美國公布零售銷售等多項數據，招金礦業公布業績

《經濟通通訊社１３日專訊》美國公布零售銷售等多項數據，及招金礦業公布業績，料為周

五（１４日）市場焦點。



＊美聯儲理事發表講話，德國公布批發物價＊



各國重要經濟活動方面，巴西總統盧拉與中國國家主席習近平會晤。本港時間周五晚

８：４５ｐｍ，美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話。

數據方面，周五本港時間２：００ｐｍ，德國公布３月批發物價。本港時間８：３０ｐｍ，

美國公布３月出口物價，月率料維持不變；３月進口物價，月率跌幅料維持於０﹒１％，年率跌

幅料由１﹒１％擴大至４﹒１％；３月零售銷售月率跌幅料維持於０﹒４％。本港時間

９：１５ｐｍ，美國公布３月產能利用率，料維持於７９﹒１％；３月工業生產月率料由持平升

上０﹒２％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布４月密歇根大學消費者信心指數，料維持於

６２。

在本港，明日公布業績的公司有：招金礦業（０１８１８）、康寧醫院（０２１２０）、太

和控股（００７１８）、匯聯金融服務（０８０３０）、新維國際控股（０８０８６）、東駿控

股（０８３８３）、新愛德集團（０８４１２）、瑞強集團（０８４２７）、千盛集團控股

（０８４７５）等。（ｗａ）

