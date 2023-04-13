【香港要聞】多條渡輪航線及綠巴線申加價，中環坪洲線擬加一倍

《經濟通通訊社１３日專訊》運輸及物流局昨回覆立法會特別財委會質詢時稱，去年運輸署

接獲多條持牌渡輪航線及綠色小巴線申請加價。其中，港九小輪３條離島包括中環來往坪洲、榕

樹灣及索罟灣航線均申請加價一倍；新渡輪經營中環來往長洲及梅窩、北角來往紅磡及九龍城則

申請加價４５％。富裕小輪旗下中環來往紅磡、北角經觀塘往啟德線，亦分別申請加２２﹒２％

及２８﹒６％。

此外，運輸署正處理１２４條專線小巴線加價申請，包括港島１９條、九龍３６條及新界

６９條。其中，來往荃灣、大窩口及葵盛葵芳一帶路線加幅最大，增逾５９％。另大部分獲批加

幅較申請時低近半，介乎４﹒６％至１３﹒３％。

當局表示，會一如以往考慮營辦商的收支財務情況及前景、公眾的接受程度和負擔能力等因

素，以審慎的態度處理加價申請，做好把關工作。



＊陳恒鑌：渡輪航線加幅應限制１０％以內＊



新渡輪稱，加價因營運成本上升，舉例油價較兩年前申請牌照時升逾２倍，今年底起有航速

提升及空調客艙的新船陸續投入服務料將更耗油，又指目前難招聘足夠前線人員，故需考慮提升

福利及培訓。

立法會交通事務委員會主席，民建聯陳恒鑌指，明白渡輪公司在過去３年營運艱難，但有航

線加幅達到１倍，相信沒有市民能夠接受，影響太大，應該將加幅應限制在１０％以內。他亦認

為，目前渡輪公司收益不健康，相信就算加價後也難以應付未來開支，建議政府幫助公共交通公

司拓展其他非票務收益，如碼頭租金及廣告等。（ｒｈ）





