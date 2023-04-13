【企業盈喜】中國中車料首季淨利潤增長１﹒６５倍至１﹒９５倍

《經濟通通訊社１３日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）發盈喜，預計

２０２３年第一季淨利潤５﹒８２億至６﹒４８億元人民幣，按年增長１６５％至１９５％，主

因期內產品銷售較上年度同期有所增長，產品結構有一定變化，使本期經營業績同比有較大幅度

增長。（ｒｈ）

