《小傳日記》股神潮玩ＣｈａｔＧＰＴ，但又無諗住買返啲？

《小傳日記》魚缸近期興減持，南非大股東減持ＱＱ（００７００），ＱＱ減持美團

（０３６９０），軟銀減持巴巴（０９９８８）、商湯（０００２０），股神巴菲特就減持

ＢＹＤ（０１２１１），計埋最新一次，有公布出嚟嘅都已經１０次，持貨量減到去１１％左右

。股神噚日就同記者講，讚ＢＹＤ係間「ｅｘｔｒａｏｒｄｉｎａｒｙ」嘅公司，而台積電就係

「ｆａｂｕｌｏｕｓ」嘅「ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ」，話巴郡其實唔會急於減持ＢＹＤ，仲會為

套現所得「搵到更好嘅配置用途」。唔急唔急都沽咗１０次，不如快手沽曬佢啦！

其實近期股神都好有趣吓，一邊讚ＢＹＤ又一邊沽，一向鍾情長揸又短炒台積電，真係估佢

唔到。而近期有記者問起股神ＣｈａｔＧＰＴ，股神認自己真係唔熟新科技，都係多得老友

Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ介紹，佢先試過玩ＣｈａｔＧＰＴ。佢叫ＣｈａｔＧＰＴ幫佢翻譯隻英文

歌《Ｍｙ Ｗａｙ》做西班牙文，結果兩秒就譯好，仲押埋韻，令佢非常讚嘆。

股神又讚，喺要做好樣嘢嗰陣，ＣｈａｔＧＰＴ可以節省時間非常驚人，不過對於呢一種

ＡＩ技術，都仲未肯定係咪有益。所以就咁嚟睇，股神對於投資ＣｈａｔＧＰＴ暫時係興趣不大

。不過世事無絕對，鍾意長揸都可以有時短炒，唔熟科技都可以買吓科技股，好似當年都會入手

蘋果一樣，邊個保證過多排股神唔會忽然投資ＧＰＴ技術？請請！



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