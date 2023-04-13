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13/04/2023 16:41

《小傳日記》股神潮玩ＣｈａｔＧＰＴ，但又無諗住買返啲？

　　《小傳日記》魚缸近期興減持，南非大股東減持ＱＱ（００７００），ＱＱ減持美團
（０３６９０），軟銀減持巴巴（０９９８８）、商湯（０００２０），股神巴菲特就減持
ＢＹＤ（０１２１１），計埋最新一次，有公布出嚟嘅都已經１０次，持貨量減到去１１％左右
。股神噚日就同記者講，讚ＢＹＤ係間「ｅｘｔｒａｏｒｄｉｎａｒｙ」嘅公司，而台積電就係
「ｆａｂｕｌｏｕｓ」嘅「ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ」，話巴郡其實唔會急於減持ＢＹＤ，仲會為
套現所得「搵到更好嘅配置用途」。唔急唔急都沽咗１０次，不如快手沽曬佢啦！
　　其實近期股神都好有趣吓，一邊讚ＢＹＤ又一邊沽，一向鍾情長揸又短炒台積電，真係估佢
唔到。而近期有記者問起股神ＣｈａｔＧＰＴ，股神認自己真係唔熟新科技，都係多得老友
Ｂｉｌｌ　Ｇａｔｅｓ介紹，佢先試過玩ＣｈａｔＧＰＴ。佢叫ＣｈａｔＧＰＴ幫佢翻譯隻英文
歌《Ｍｙ　Ｗａｙ》做西班牙文，結果兩秒就譯好，仲押埋韻，令佢非常讚嘆。
　　股神又讚，喺要做好樣嘢嗰陣，ＣｈａｔＧＰＴ可以節省時間非常驚人，不過對於呢一種
ＡＩ技術，都仲未肯定係咪有益。所以就咁嚟睇，股神對於投資ＣｈａｔＧＰＴ暫時係興趣不大
。不過世事無絕對，鍾意長揸都可以有時短炒，唔熟科技都可以買吓科技股，好似當年都會入手
蘋果一樣，邊個保證過多排股神唔會忽然投資ＧＰＴ技術？請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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