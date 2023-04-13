【聚焦人幣】人幣中間價漲１９６點子，報６﹒８６５８近三周新高

《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６５８，
較上個交易日升１９６點子，兩連揚，創自３月２４日以來近三周新高，上個交易日報
６﹒８８５４。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８６５８ －１９６﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒５５０４ ＋３４６﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１６３１ ＋１０３﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７４９ －２２﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒５７７２ ＋１９７﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５９７３ ＋１７８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２６７７ ＋４１﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１７３５ ＋６０﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒６６６３ ＋４２２﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１０８８ －５２﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４１８ ＋３﹒３０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒９４８５ ＋１３７５﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６８３５ ＋１５１﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒７６００ ＋７９﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元
中間價貶值１﹒９％。
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