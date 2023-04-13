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13/04/2023 09:22

【聚焦人幣】人幣中間價漲１９６點子，報６﹒８６５８近三周新高

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６５８，
較上個交易日升１９６點子，兩連揚，創自３月２４日以來近三周新高，上個交易日報
６﹒８８５４。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８６５８　　－１９６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒５５０４　　＋３４６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１６３１　　＋１０３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７４９　　　－２２﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５７７２　　＋１９７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５９７３　　＋１７８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２６７７　　　＋４１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１７３５　　　＋６０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒６６６３　　＋４２２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１０８８　　　－５２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４１８　　　　＋３﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒９４８５　＋１３７５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒６８３５　　＋１５１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒７６００　　　＋７９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元
中間價貶值１﹒９％。

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