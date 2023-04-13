【聚焦人幣】人幣中間價漲１９６點子，報６﹒８６５８近三周新高

《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６５８，

較上個交易日升１９６點子，兩連揚，創自３月２４日以來近三周新高，上個交易日報

６﹒８８５４。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒８６５８ －１９６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒５５０４ ＋３４６﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１６３１ ＋１０３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７４９ －２２﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒５７７２ ＋１９７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５９７３ ＋１７８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２６７７ ＋４１﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１７３５ ＋６０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒６６６３ ＋４２２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１０８８ －５２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４１８ ＋３﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒９４８５ ＋１３７５﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６８３５ ＋１５１﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒７６００ ＋７９﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元

中間價貶值１﹒９％。

