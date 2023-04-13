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13/04/2023 10:41

【人行操作】內地經濟持續復甦，分析普遍預計４月ＬＰＲ保持不變

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地４月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）即將於２０日公布，鑑
於近期多家中小銀行下調存款利率，市場關注已連續７個月保持不變（１年期ＬＰＲ為
３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％）的ＬＰＲ會否調整。內地《證券日報》引述多名分
析人士指，預計４月ＬＰＲ大概率保持不變。
　　財信研究院副院長伍超明指出，今年首季社會融資、信貸數據持續強勁，結構持續好轉，表
明貨幣政策已在靠前發力，同時地產、消費等薄弱環節也出現好轉跡象，貨幣繼續加大寬鬆力度
的必要性下降。他認為，央行近期多次表態當前的實際利率水平已較為合適，也向市場傳遞了降
息概率偏小的明確信號。
　
＊下調存款利率不影響ＬＰＲ＊
　
　　至於近期部分中小銀行調整存款利率，伍超明認為「對４月份ＬＰＲ影響有限」，一方面當
前調整存款利率的銀行多為局部地區的中小銀行，主要是為了應對息差大幅收窄、盈利空間逼仄
的困境，各大行仍「按兵不動」；另一方面，目前國內存款自律機制核心成員－－主要大行的存
款利率主要參考１０年期國債和一年期ＬＰＲ，兩者的關係是ＬＰＲ調整帶動存款利率變化，而
非反過來。
　　他又認為，短期內ＬＰＲ下調空間有限，因為經濟整體已在恢復中，加之低基數作用，預計
第二季ＧＤＰ讀數較高，貨幣寬鬆加碼的必要性不強。但若未來地產恢復不及預期，或者海外出
現經濟、金融危機大幅拖累出口，不排除ＬＰＲ超預期調降的可能。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華亦認為，３月金融數據延續強勁表現，信貸供需兩旺
，加上銀行本身淨息差壓力較大，以及國內經濟穩步復甦，房地產呈現企穩回暖態勢等，「這些
都降低了銀行下調ＬＰＲ加點動力」。展望今年ＬＰＲ的下調空間，他認為，從當前環境看，短
期ＬＰＲ調降的阻力較大。（ｓｌ）

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