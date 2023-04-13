【大國博弈】巴西總統參觀華為上海研究所，籲金磚國家用本幣結算

《經濟通通訊社１３日專訊》巴西總統盧拉昨晚（１２日）抵達上海，對中國展開４天國事

訪問。盧拉今日（１３日）首站去到金磚國家新開發銀行總部，出席巴西前總統羅塞夫擔任行長

的就職典禮，下午則到華為上海研究所參觀。據了解，華為在巴西開展業務已有２５年。

華為上海研究所於１９９６年成立，２０１０年入駐金橋基地。該所重點關注無線通信的研

究和產品開發，主要從事無線網絡、旗艦智能手機、智能汽車、數字能源等產品和解決方案的研

發。美國近年指責華為存在安全威脅，甚至「參與對美間諜活動」，於２０２０年對華為實施出

口管制，重挫華為手機業務。美國傳媒認為，盧拉到訪華為上海研究所，或會「惹惱美國」。



＊盧拉籲金磚國家用本幣結算＊



另外，盧拉在新開發銀行致辭時呼籲金磚國家用本幣結算。他表示，之前（２００３年－

２０１０年）出任巴西總統期間多次參加二十國集團（Ｇ２０）等組織的峰會，亦與俄羅斯、印

度、中國及南非舉行多次閉門會議，「那時我們就想成立一個自己的開發銀行。我每到晚上都會

想一個問題，為甚麼所有國家都要用美元來結算呢？為甚麼不能是人民幣或其他貨幣成為國際結

算貨幣呢？……為甚麼（金磚各國）不能用自己的貨幣來結算呢？對此，我們有耐心，而中國人

知道什麼是耐心」。他更提出，「為甚麼金磚銀行不能用自己成員國的貨幣來提供貸款？我知道

大家都習慣了使用美元，但２１世紀我們可以做做不同的事」。（ｓｌ）

