【國安立法】鄧炳強：國安法實施至今，已審結的７１人全部入罪

《經濟通通訊社１３日專訊》保安局長鄧炳強表示，國安法４個罪行的條文清晰，有關罪行

明顯危害國家安全，相信市民不會誤墮法網。他在出席《國安法事件簿２》啟播禮時表示，《港

區國安法》實施近３年，一共拘捕２５０人，截至上月底約１５０人被檢控，已經審結的７１人

全部入罪，反映每宗拘捕和檢控都很認真。



＊林定國冀對國安法提出質疑的人摒棄主觀情緒＊



律政司長林定國表示，國安法案例已經體現被告人有充分辯護的權利，得到公平公開審訊，

法官有解釋判案理由等的法治原則，市民可從案例中得知被定罪人士的犯罪行為。他重申國安法

在維護國家安全及尊重人權自由中取得平衡，而被定罪人士正正超越人權自由的界線，希望對國

安法提出質疑的人摒棄主觀情緒，細讀國安法。



＊基本法２３條是「欠交的功課」＊



香港電台製作《國安法事件簿２》今日在前終審法院舉行啟播禮。林定國、鄧炳強、立法會

議員梁美芬等參與拍攝。啟播禮上，率先播出節目精華，林定國在其中一集解釋，為何有國安法

，仍要立基本法２３條，林定國形容這是「欠交的功課」。（ｃｌ）

