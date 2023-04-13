【外圍經濟】英倫銀行行長表示加息不會干擾遏制通脹的努力

《經濟通通訊社１３日專訊》英倫銀行行長貝利表示，加息導致的金融穩定風險不會干擾該
行遏制通脹的努力。
他在國際貨幣基金組織的春季會議上表示，貨幣政策制定者總是會考慮金融狀況，但不會基
於金融穩定考慮而作出決定。他說，各國的中央銀行都有一套單獨的工具來應對銀行危機。
（ｒｃ）
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