《神州民企》融創中國（０１９１８）達成復牌指引，申請今早復牌

《經濟通通訊社１３日專訊》停牌逾１年的融創中國（０１９１８）公布，達成復牌指引，

已向聯交所申請自今日上午９時正起於聯交所恢復買賣。

該集團指，有關４項復牌指引包括刊發上市規則規定的所有未刊發財務業績及處理任何審核

修訂，以及向市場公布所有重大信息，以供股東及其他投資者評估該集團狀況等已滿足，故恢復

買賣。該集團自去年４月１日起停牌。（ｗｈ）

