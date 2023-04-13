《神州民企》融創中國（０１９１８）達成復牌指引，申請今早復牌

《經濟通通訊社１３日專訊》停牌逾１年的融創中國（０１９１８）公布，達成復牌指引，
已向聯交所申請自今日上午９時正起於聯交所恢復買賣。
該集團指，有關４項復牌指引包括刊發上市規則規定的所有未刊發財務業績及處理任何審核
修訂，以及向市場公布所有重大信息，以供股東及其他投資者評估該集團狀況等已滿足，故恢復
買賣。該集團自去年４月１日起停牌。（ｗｈ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|中國故事13/04/2023
12家中國實體被指支持俄軍方，遭美加入出口黑名單
|國際動態13/04/2023
北韓今晨射彈道導彈，日本警告北海道居民尋找掩體
|財經熱話13/04/2023
【虛幣世界】以太幣硬分叉完成，幣價企穩1900美元
|中國故事12/04/2023
《神州經脈》內地嚴查1500元宴會餐 A股成交連續七日破萬億
|財經熱話12/04/2023
大股東疑再部署減持叠加北水流出 騰訊密密回購兼獲大行唱好仍挫逾半成 跌至咩位可吼？
|國際動態12/04/2023
日本將批准在大阪開設全國第一家賭場
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰