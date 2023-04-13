中芯國際（００９８１）遭指數基金減持１４０萬股

《經濟通通訊社１３日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）公布，股東華

夏上證科創板５０成分交易型開放式指數證券投資基金於本月１０日減持約１４０﹒１６萬股，

佔０﹒０７％。

該集團指，該基金持股降至約９７１２﹒３９萬股，股權由１﹒２４％降至１﹒２３％。該

集團指，本身為該基金追蹤的指數成分股，該基金持有該集團股票或持股變動乃根據基金投資策

略進行投資。（ｗｈ）

