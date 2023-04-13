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13/04/2023 07:53

中芯國際（００９８１）遭指數基金減持１４０萬股

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）公布，股東華
夏上證科創板５０成分交易型開放式指數證券投資基金於本月１０日減持約１４０﹒１６萬股，
佔０﹒０７％。
　　該集團指，該基金持股降至約９７１２﹒３９萬股，股權由１﹒２４％降至１﹒２３％。該
集團指，本身為該基金追蹤的指數成分股，該基金持有該集團股票或持股變動乃根據基金投資策
略進行投資。（ｗｈ）

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