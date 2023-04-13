【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒５６億元，買中海油沽騰訊

《經濟通通訊社１３日專訊》昨日（１２日）恒指低開３點，報２０４８１點。最高升９點
報２０４９４點，最低跌２４８點報２０２３６點。恒指收報２０３０９點，跌１７５點或
０﹒８６％。
北水全日淨流出２﹒５６億元，上日淨流入２１﹒６６億元。北水淨買入最多的個股依次是
中國海洋石油（００８８３）、中國聯通（００７６２）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）。
主板成交１０８０﹒９２億元減少１４﹒８％。其中港股通成交３８０億元，佔總成交
３５﹒２％。
中國海洋石油升０﹒４９％報１２﹒３２元，北水淨買入２﹒９億元；中國聯通升
３﹒１５％報６﹒２３元，北水淨買入１﹒６億元；中芯國際升５﹒７３％報２３﹒０５元，北
水淨買入０﹒９億元。
＊騰訊大股東擬將９６００萬股存ＣＣＡＳＳ，市場憂部署減持＊
騰訊南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ旗下Ｐｒｏｓｕｓ公布，為繼續實施回購自身股份計劃，本
周將再把其持有的額外９６００萬股騰訊股票以憑證形式（ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅｄ
ｆｏｒｍ）存入香港中央結算系統（ＣＣＡＳＳ），根據回購計劃有序地進行此類股票的市場交
易。市場憂慮Ｎａｓｐｅｒｓ部署減持騰訊。
騰訊控股跌５﹒１５％報３５７﹒２元，北水淨賣出１３﹒６億元；美團跌３﹒２５％報
１３１元，北水淨賣出４﹒１億元；快手跌３﹒７４％報５４﹒１元，北水淨賣出２﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） ２﹒９１
中國聯通 （００７６２） １﹒５６
中芯國際 （００９８１） ０﹒９０
中國電信 （００７２８） ０﹒８２
東方甄選 （０１７９７） ０﹒６４
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －１３﹒５６
美團 （０３６９０） －４﹒０８
快手 （０１０２４） －２﹒８７
李寧 （０２３３１） －１﹒５７
商湯 （０００２０） －１﹒４１
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