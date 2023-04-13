【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒５６億元，買中海油沽騰訊

《經濟通通訊社１３日專訊》昨日（１２日）恒指低開３點，報２０４８１點。最高升９點

報２０４９４點，最低跌２４８點報２０２３６點。恒指收報２０３０９點，跌１７５點或

０﹒８６％。

北水全日淨流出２﹒５６億元，上日淨流入２１﹒６６億元。北水淨買入最多的個股依次是

中國海洋石油（００８８３）、中國聯通（００７６２）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最

多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）。

主板成交１０８０﹒９２億元減少１４﹒８％。其中港股通成交３８０億元，佔總成交

３５﹒２％。

中國海洋石油升０﹒４９％報１２﹒３２元，北水淨買入２﹒９億元；中國聯通升

３﹒１５％報６﹒２３元，北水淨買入１﹒６億元；中芯國際升５﹒７３％報２３﹒０５元，北

水淨買入０﹒９億元。



＊騰訊大股東擬將９６００萬股存ＣＣＡＳＳ，市場憂部署減持＊



騰訊南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ旗下Ｐｒｏｓｕｓ公布，為繼續實施回購自身股份計劃，本

周將再把其持有的額外９６００萬股騰訊股票以憑證形式（ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅｄ

ｆｏｒｍ）存入香港中央結算系統（ＣＣＡＳＳ），根據回購計劃有序地進行此類股票的市場交

易。市場憂慮Ｎａｓｐｅｒｓ部署減持騰訊。

騰訊控股跌５﹒１５％報３５７﹒２元，北水淨賣出１３﹒６億元；美團跌３﹒２５％報

１３１元，北水淨賣出４﹒１億元；快手跌３﹒７４％報５４﹒１元，北水淨賣出２﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ２﹒９１

中國聯通 （００７６２） １﹒５６

中芯國際 （００９８１） ０﹒９０

中國電信 （００７２８） ０﹒８２

東方甄選 （０１７９７） ０﹒６４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －１３﹒５６

美團 （０３６９０） －４﹒０８

快手 （０１０２４） －２﹒８７

李寧 （０２３３１） －１﹒５７

商湯 （０００２０） －１﹒４１

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