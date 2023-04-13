《日入而息》匯控指重組建議降利潤礙派息，融創復牌暴瀉５５％

《今天重點》

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匯控祈耀年：激進重組建議會大幅降低市值及利潤，影響派息

據報碧桂園（０２００７）附屬從私人銀行取得９億港元貸款

知乎（０２３９０）發布中文大模型「知海圖ＡＩ」，今日開始內測

大台小股東大聯盟：ＴＶＢ涉嫌非法經營ＯＴＴ平台，促請當局調查；電視廣播（５１１）斥小

股東大聯盟發表嚴重誹謗性指控

德國正評估中遠海控（０１９１９）能否收購漢堡港碼頭股權

３月美元計出口增１４﹒８％勝預期，進口降１﹒４％；中國首季人幣計出口增８﹒４％，進口

增０﹒２％

習近平稱西方現代化兩極分化，中國不能走也走不通；習近平到廣州考察樂金顯示製造基地、廣

汽埃安；習近平考察廣東：冀外國投資者抓住機遇深耕中國市場

夏寶龍抵港考察６天，陳國基、陳冬等到機場迎接；夏寶龍先到外交部駐港公署再往政總，傳將

考察北都

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《即日市況》

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恒指全日高收３４點報２０３４４，藥明收升８％，中芯挫３﹒３％

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒２７％強勢股急挫，深成指跌１﹒２１％

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《美元匯價》

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美ＰＰＩ料續回落，美元仍有壓力

歐元最新報１﹒１０２２╱２４，日圓最新報１３３﹒２０╱２１

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《公司業績》

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迅銷（０６２８８）上半年度盈利按年升４﹒５％，上調全年盈利及派息預測

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《公司資訊》

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中銀香港（０２３８８）引入大成國際資產管理可持續發展股票基金

巴菲特稱讚比亞迪（０１２１１）非凡，不急於減持

百度Ａｐｏｌｌｏ將在上海車展發智能汽車開放方案

中移動（００９４１）公司內部在運維和客服已經廣泛應用ＡＩ；中移動元宇宙委：防止對類Ｃ

ｈａｔＧＰＴ等進行濫用

匯控（００００５）祈耀年稱架構重組建議將會大幅降低市值及利潤，影響派息

恒隆地產（００１０１）與清華大學深化合作，推動全國房地產可持續發展研究

據報吉利（００１７５）旗下極氪推新款ＳＵＶ料６月交付，售價１８﹒９萬元人民幣起

據報軟銀減持阿里巴巴股份至３﹒８％

新地（０００１６）推出中港商場消費獎賞，包括購物、餐飲及電影優惠券

港鐵（０００６６）今年首兩個月因延誤已被罰款２００萬元

石四藥（０２００５）腹膜透析液獲國家藥監局批准通過仿製藥一致性評價

晨訊科技（０２０００）退出開發東莞市黃江鎮土地

網譽科技（０１４８３）認購約３億元結構性存款

迅銷（０６２８８）明日起恢復買賣香港預託證券

碧瑤綠色（０１３９７）廚餘回收及固體廢物徵費帶動增長，維持３０％派息率

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）新源智儲與墨西哥Ｅ２Ｍ公司簽訂市場開發合作協議

恒投證券（０１４７６）擬非公開發行不多於１９﹒５億元人民幣公司債

中航科工（０２３５７）附屬完成換股吸收合併

南方航空（０１０５５）３月份旅客周轉量按年升１﹒６４倍

德國正評估中遠海控（０１９１９）能否收購漢堡港碼頭股權

榮昌生物（０９９９５）國家藥監局已批准維迪西妥單抗的新藥臨床研究申請

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《神州民企》

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天倫燃氣（０１６００）延長總回報掉期交易，為期不少於１２個月

恒鼎實業（０１３９３）首季原煤產量同比增長２３％

赤子城科技（０９９１１）料今年毛利率止跌回升，擬年內增聘逾百人

朗詩綠色管理（００１０６）首季簽約銷售額４４﹒３億元

高視醫療（０２４０７）控股股東解除股份抵押

金蝶國際（００２６８）首季ＡＲＲ按年增長約３７％

融創中國（０１９１８）遲迅及商羽辭任公司執行董事

據報碧桂園（０２００７）附屬從私人銀行取得９億港元貸款

邁博藥業（０２１８１）與濟民可信訂立ＣＭＡＢ００７於中國獨家推廣協議

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《中國要聞》

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滬衛健委表示上海新冠感染局部零星散發，仍需接種疫苗

中歐班列今年首季運貨量按年增２８％

北京今年積分落戶申報工作啟動，規模為６０００人

今屆廣交會規模歷來最大，設新能源車等新展區

廣東擬將數據要素納入ＧＤＰ核算

商務部王受文冀日方支持中方加入ＣＰＴＰＰ

工信部長金壯龍見平治主席，平治表示繼續加大在華投資

去年上海新增科企１１萬戶，佔新設企業總量的三成

習近平稱西方現代化兩極分化，中國不能走也走不通；習近平到廣州考察樂金顯示製造基地、廣

汽埃安；習近平考察廣東：冀外國投資者抓住機遇深耕中國市場

海關表示首季西部陸海新通道進出口９６９５億增１０％；海南首季進出口５７７億元創新高，

增長３２％；推動ＲＣＥＰ高質量實施，助企業穩訂單拓市場；外需不振等帶來考驗，實現全年

外貿目標艱苦；首季汽車出口增近９７％，消費品進口增７％

戴德梁行表示一季度上海寫字樓供應增加，空置率上升

推進數字鄉村，年底農產品網絡零售額要破５８００億

３月美元計出口增１４﹒８％勝預期，進口降１﹒４％

銀保監要求各銀行保險機構加強安全保衛工作

國家產融合作平台助企融資額突破５０００億元人民幣

首季對法國進出口規模創新高，進口增１６％出口跌

能源局副局長晤霍尼韋爾總裁，談新能源科技創新發展

內地經濟持續復甦，分析普遍預計４月ＬＰＲ保持不變

人行上海總部：一季度人民幣貸款大增３９７５億元

首季民企進出口增超１４％，中西部進出口規模創新高

巴西總統盧拉率大型代表團抵達上海，將訪比亞迪華為

文旅部今年推消費補貼、積分獎勵兌換等促進文旅消費

中國首季對東盟進出口１﹒５萬億，對美進出口１萬億

中國首季人幣計出口增８﹒４％，進口增０﹒２％

秦剛訪烏茲別克與總統會面：爭取中吉烏鐵路早日動工

上海：支持浦東、臨港在「用地清單制」領域先行先試

人行９０億逆回購利率持平，淨投放１０億

３月內房境內信用債發行環比翻倍，美元債發行回落

涉台海域設禁飛區，中方稱或有火箭殘骸墜落

中證監對國都證券董秘朱玉萍採取監管談話措施

滴滴自動駕駛服務已在廣州、上海上線

巿監總局表示個體工商戶生存發展困難，加大幫扶力度；運用常態化反壟斷措施，提升平台經濟

水平

文旅部副部長晤香港旅發局主席，冀開發一程多站產品

中證協指導券商開展洗錢和恐怖融資風險自評估

惠譽表示中國樓市顯現企穩跡象，但受益房企將有限

知乎發布中文大模型「知海圖ＡＩ」，今日開始內測

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒８％，報１５８０４﹒７６點

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《外圍經濟》

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ＦＴＸ或使用債權人的錢來重啟虛擬貨幣交易所

加拿大央行維持利率不變，行長反駁今年內減息預測

即使預期３月通脹續升，阿根廷央行料維持利率不變

受罷工影響，英國２月份經濟增長持平，衰退風險未除

拜登首席經濟顧問表示有跡象顯示銀行信貸收緊

日本央行新行長植田和男向Ｇ７重申，續推行寬鬆政策

百仕通或以垃圾債券取代收購艾默生５５億美元債務

美國ＣＰＩ升幅放緩，拜登發聲明稱抗擊通脹獲進展

英倫銀行行長表示加息不會干擾遏制通脹的努力

拜登政府擬推美國歷來最嚴格汽車排放限制

內地首季地方債發行規模達２﹒２萬億元

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《大國博弈》

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巴西總統盧拉展開訪華行程，今午參觀華為上海研究所

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《數字峰會》

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中聯辦陳冬稱香港具發展數字經濟優勢，科研實力雄厚

孫東稱創科有利振興傳統產業及打造多元經濟

李家超稱疫情凸顯數字經濟重要性，不明朗下提供機遇

網信辦曹淑敏稱數字經濟為大灣區高質量發展重要引擎

袁千稱阿里雲為港鐵引入ＡＩ及算法，提升服務準時度

商湯（０００２０）內部使用其ＡＩ平台後編程效率提升６２％

平安壹賬通費軼明稱中小企融資難問題成虛擬銀行機遇

騰訊雲表示疫後商業工作由線下轉至線上，加速企業上雲

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《其他消息》

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夏寶龍先到外交部駐港公署再往政總，傳將考察北都

夏寶龍抵港考察６天，陳國基、陳冬等到機場迎接

多條渡輪航線及綠巴線申加價，中環坪洲線擬加一倍

謝展寰稱日本排放核廢水後，本港或禁止個別食品進口

警方拘捕２男子涉潑水節向警員及ＴＶＢ記者射水

鄧炳強稱國安法實施至今，已審結的７１人全部入罪

孫玉菡稱截至３月底高才通接獲逾２萬宗申請，近１﹒２萬宗獲批

甯漢豪稱土地共享轉常規「言之尚早」，新田科技城規劃短期內諮詢

醫衞局表示掌握公院醫生流失情況，檢視醫療券能否在大灣區內使用

大律師公會訪京拜訪港澳辦、最高人民法院及北京大學

新加坡經商環境繼續稱冠，香港排名第七

港人福建雲南交通意外四死三傷，黃國促駐粵辦及時主動公布

首屆香港國際創科展一連四日在會展舉行，逾２５間數碼港初創參與

航空界表示業內人手不足，冀政府輸入外勞解燃眉之急

深股通全日淨流出近１０億元，外資連續兩日流走；滬股通額度全日用近３３億，陸股通流出逾

８６８７萬

ＺＡ Ｂａｎｋ將推加密貨幣兌換法定貨幣服務

Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ表示４月首１０日本港出境機票訂單量按月升９２％；Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ一連

５日限量旅遊優惠代碼開搶，涉機票酒店優惠

屈臣氏計劃內地今年增逾３００店舖，加速發展Ｏ＋Ｏ零售

建築師學會支持港府發展交椅洲人工島，但對輸入外勞持觀望態度

萊坊在港成立私募資產管理業務，任命董荷斌為主管

被指獲央企華潤置地優待低價炒樓，安永斥匿名信嚴重失實

西九法院走犯案，２４歲男子被控誤導警員還柙至５月再訊

啟德天瀧料月底前推售不少於１１４伙３、４房大單位

港大料本港次季經濟增長２﹒８％，全年增３﹒６％

內地女來港開戶串謀洗黑錢５０萬元，涉冒充廉署電騙案判囚一年

大台小股東大聯盟：ＴＶＢ涉嫌非法經營ＯＴＴ平台，促請當局調查

渣打香港馬拉松明年１月舉行，同場進行亞洲馬拉松錦標賽

香港寬頻消費券優惠，二千享一年寬頻、ＯＴＴ娛樂連２００元禮券

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