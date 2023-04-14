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14/04/2023 07:50

《國金頭條》經濟數據再證通脹放緩，標普收盤漲至兩個月高位

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國最新公布的勞動力市場和工業生產者出廠價格指數
（ＰＰＩ），雙雙顯示通脹正放緩，再度令投資者憧憬聯儲局升息接近終點。美股周四（１３日
）走高，標普５００收盤創２個月高位。
　　標普漲５４﹒２７點，或１﹒３％，報４１４６﹒２２點。道指漲３８３﹒１９點，或
１﹒１％，報３４０２９﹒６９點。納指漲２３６﹒９３點，或２％，報１２１６６﹒２７點。
　　美國上周首次申領失業救濟人數增至２３﹒９萬，高於預期的２３﹒５萬。ＰＰＩ同比上漲
２﹒７％，低於預期的３％。Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ａｆｆｉｌｉａｔｅｓ股票策略首席投資官
Ｑｕｅ　Ｎｇｕｙｅｎ就此表示：「我們今天得到一種樂觀的前景，通脹放緩，但經濟不會崩潰
。」
　　對緊縮周期即將結束的預期，導致美元連續第３天下跌。美匯指數跌０﹒４８％，至
１０１﹒０１，是２月２日以來最低。市場人士指，預計下一波美元貶值潮會很快到來。
　　歐元兌美元升至１年來最高，一度上漲０﹒７％，至１﹒１０６８。美元兌日圓下跌
０﹒４％，至１３２﹒６５。澳元兌美元上漲１﹒５％，至０﹒６７９４。
　
＊金價收盤漲至歷史次高紀錄＊
　
　　紐約期金上漲３０﹒４美元，或１﹒５％，報每盎司２０５５﹒３美元，僅次於２０２０年
８月６日的２０６９﹒４美元歷史高位。
　　由於美國庫存收縮和中國進口大增，油價保持在五個月高位附近。紐約期油下跌１﹒１０美
元，報每桶８２﹒１６美元。布蘭特期油下跌１﹒２４美元，報每桶８６﹒０９美元。（ｊｆ）

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