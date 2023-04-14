《盤後部署》美通脹放緩，恒指本周升１０７點，濠賭股可趁低吸納

《經濟通通訊社１４日專訊》美國公布３月ＰＰＩ的按年升幅低於市場預期，市場預期通脹

放緩，聯儲局可能減慢加息步伐，美股三大指數隔晚全數上揚，道指更升近４００點，重上

３４０００大關。

港股今日則缺乏方向。恒指高開７８點，報２０４２２。藍籌股方面，藥明生物

（０２２６９）高開２﹒９７％，報５５﹒４５元；招行（０３９６８）升２﹒０１％，報

４０﹒６元。科技股之中，百度（０９８８８）低開２﹒４６％，報１３０﹒８元。

恒指早段曾升至１３８點至２０４８２，惟部分重磅科技股如美團（０３６９０）、京東

（０９６１８）等下跌，金融股表現亦一般，恒指曾倒跌數十點，但騰訊（００７００）及阿里

巴巴（０９９８８）日內維持升勢，恒指能高開高收。全日收報２０４３８，升９４點或升

０﹒４６％，主板成交１０８３﹒６４億元，全星期升１０７點或０﹒５３％。國企指數報

６９１４，升３８點或升０﹒５７％。恒生科技指數報４１６４，升４點或升０﹒１０％。

內地股市方面，上證綜合指數報３３３８，升１９點或升０﹒６０％，成交４７８３﹒４５

億元人民幣。深證成份指數報１１８００，升６０點或升０﹒５１％，成交３０２１﹒７３億元

人民幣。



＊金沙可候至２６元水平吸納＊



繼早前公布３月博彩收入按年大增２﹒５倍，達３年以來最高水平後，近日澳門公布清明及

復活節６天長假共有４８﹒１萬旅客到訪。不過，消息未有刺激濠賭股造好，今日繼續回調。

銀娛（０００２７）跌０﹒８３％，報５３﹒８元，成交約５１１萬股，涉資２﹒７５億元

，盤中高見５４﹒４元，最低見５３﹒２元；金沙（０１９２８）跌３﹒１６％，報２７﹒６元

；澳博（００８８０）跌０﹒９９％，報４元；美高梅（０２２８２）跌１﹒３％，報９﹒８４

元。

大行摩通曾指，澳門３月博彩收入為２０１９年３月疫情前水平的４９％，中場賭收更達到

疫情前７０％水平，估計今年首季濠賭股在賭收方面有所改善，加上「五一黃金周」效應下，預

計有更多旅客遊訪澳門，濠賭股可趁今輪回調吸納。

當中，金沙今日跌幅較顯著，目前仍在２０天線上收市，短線若繼續回調，無貨者可候至

２５﹒５至２６元水平吸納，該處為３月１０至３月３０日橫行區底部，目標為年內高位

３１﹒５５元，失守２４元則止蝕。（ｅｒ）

