【外圍經濟】巴郡發行１６４４億日圓債券

《經濟通通訊社１４日專訊》股神巴菲特旗下的巴郡周五（１４日）發行了１６４４億日圓

債券，包括最短的３年期，及最長的２０５３年到期，年利率為２﹒３２５％的債券。巴菲特本

周訪問日本，表示增持日本五大商社股票至７﹒４％。消息公布後，日本主要貿易公司股價大漲

。（ｊｆ）

