【外圍經濟】巴郡發行１６４４億日圓債券

《經濟通通訊社１４日專訊》股神巴菲特旗下的巴郡周五（１４日）發行了１６４４億日圓
債券，包括最短的３年期，及最長的２０５３年到期，年利率為２﹒３２５％的債券。巴菲特本
周訪問日本，表示增持日本五大商社股票至７﹒４％。消息公布後，日本主要貿易公司股價大漲
。（ｊｆ）
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