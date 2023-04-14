【虛幣世界】「上海」更新續推高幣價，以太幣企穩２１００美元

《經濟通通訊社１４日專訊》以太幣進行「上海」更新之後，持續有資金流入，刺激該幣炒

上２１００美元，創下近兩年新高。此次升級首次從以太坊的股權證明區塊鏈中，提取了超過

１７４０萬個抵押代幣，價值約３５０億美元，並成功消除了ＥＴＨ的一個輕微但令人擔憂的風

險：投資者可能無法取回鎖定在質押合約中的代幣。

比特幣同樣受惠，不過２４小時僅上漲１﹒５％，落後於其他山寨幣。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報３０６８８﹒９９元，升１﹒０４％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報２１０５﹒０４元，升４﹒６２％；艾達幣報０﹒４３１１元，升１﹒４１％

；瑞波幣報０﹒５１７５元，升０﹒９９％。（ｕｌ）



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