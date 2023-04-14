  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/04/2023 08:57

【虛幣世界】「上海」更新續推高幣價，以太幣企穩２１００美元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》以太幣進行「上海」更新之後，持續有資金流入，刺激該幣炒
上２１００美元，創下近兩年新高。此次升級首次從以太坊的股權證明區塊鏈中，提取了超過
１７４０萬個抵押代幣，價值約３５０億美元，並成功消除了ＥＴＨ的一個輕微但令人擔憂的風
險：投資者可能無法取回鎖定在質押合約中的代幣。
　　比特幣同樣受惠，不過２４小時僅上漲１﹒５％，落後於其他山寨幣。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報３０６８８﹒９９元，升１﹒０４％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報２１０５﹒０４元，升４﹒６２％；艾達幣報０﹒４３１１元，升１﹒４１％
；瑞波幣報０﹒５１７５元，升０﹒９９％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話14/04/2023
【虛幣世界】「上海」更新續推高幣價，以太幣企穩2100美元
人氣文章香港要聞13/04/2023
【數字峰會】騰訊雲：疫後商業工作由線下轉至線上　加速企業上雲
人氣文章香港要聞13/04/2023
【數字峰會】袁千：阿里雲為港鐵引入AI及算法　提升服務準時度
人氣文章中國故事13/04/2023
《神州經脈》3月出口意外回升　A股告跌　盧拉訪華為上海研究所
人氣文章財經熱話13/04/2023
澳門賭收客量恢復大行畀讚　濠賭趁回吐吸納博五一概念
人氣文章香港要聞13/04/2023
【數字峰會】李家超：疫情凸顯數字經濟重要性　不明朗下提供機遇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金