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14/04/2023 09:25

《異動股》融創（１９１８）低開近１５％，兩執董請辭

　　《經濟通通訊社１４日專訊》融創中國（０１９１８）競價下限低開１４﹒７１％，報
１﹒７４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６２﹒０１％。該股成交約２７４２萬股，
涉資４７７１萬元。
　　融創中國最新公布，遲迅及商羽因集團內部工作分工及職責調整的原因已提呈辭任公司執行
董事，自今日起生效。
　　現時，恒生指數報２０４２２，升７８點或升０﹒３８％，主板成交２４﹒８１億元。國企
指數報６８９８，升２３點或升０﹒３４％。恒生科技指數報４１７０，升１０點或升
０﹒２６％。
　　即月期指新報２０５０８，升１３４點，高水８５點。即月國指期貨報６９２５，升３９點
，高水２６點。即月科指期貨新報４１８６，升２８點，高水２５點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創中國（０１９１８）　１﹒７４元　跌１４﹒７１％
　　融創服務（０１５１６）　３﹒５５元　　升０﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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