《異動股》陸控首日介紹上市，現價較上日ＡＤＳ收市價高逾９％

《經濟通通訊社１４日專訊》陸控（０６６２３）Ｈ股現報３４﹒５元，較上日ＡＤＳ折合
港元收市價高９﹒３５％，該股成交約４１萬股，涉資１４２９萬元。今早開報３３﹒５元，較
上日ＡＤＳ折合港元收市價高６﹒１８％。
陸金所控股普通股以介紹方式在香港聯交所主板上市，今早起開始買賣，每手１００股。陸
金所美國存託股份（ＡＤＳ）（每兩股代表一股普通股）在紐交所買賣，昨日收報２﹒０１美元
，相當於每股普通股３１﹒５５港元。
現時，恒生指數報２０３７０，升２５點或升０﹒１３％，主板成交１５６﹒３６億元。國
企指數報６８８４，升９點或升０﹒１４％。恒生科技指數報４１７４，升１４點或升
０﹒３６％。
即月期指新報２０４０７，升３３點，高水３７點。即月國指期貨報６８９８，升１２點，
高水１３點。即月科指期貨新報４１８１，升２３點，高水２１點。
上證綜合指數報３３２８，升１０點或升０﹒３２％，成交７９４﹒６０億元人民幣。
深證成份指數報１１７８８，升４８點或升０﹒４１％，成交１１３７﹒８９億元人民幣。
（ｈｃ）
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