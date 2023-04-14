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14/04/2023 12:05

《午市前瞻》大市料窄幅爭持，紫金現價可吸，黃金ＥＴＦ更穩陣

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收報２０３４４，跌不足１點，主板成交
５７７﹒４７億元。恒生中國企業指數報６８７２，跌２點或０﹒０４％。恒生科技指數報
４１３０，跌２９點或０﹒７１％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及藥明生物
（０２２６９）；騰訊控股收報３６１﹒４元，跌１﹒８元或０﹒５％，成交２５﹒５６億元；
美團收報１２８﹒１元，跌２﹒８元或２﹒１４％，成交１６﹒１９億元；藥明生物收報
５４﹒５元，升０﹒６５元或１﹒２１％，成交１５﹒３２億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及中芯國際（００９８１）；中芯國際收報２３元，升０﹒７元或３﹒１４％，成交
１２﹒２９億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及中芯國際。
　
＊張智威：恒指兩萬上下５００點波動＊
　
　　美國３月ＰＰＩ按年上升２﹒７％，低於市場預期，市場憧憬聯儲局加息周期完結，隔晚道
指升近４００點破３４０００大關。恒指今早高開７８點後曾高見２０４８２，但短線投機氣氛
較重，中午收市前恒指倒跌數十點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，美國銀
行系統危機令市場猶有餘悸，港股重磅股亦接連面對減持風險，在市場信心恢復前，恒指難以大
升，短線維持好淡爭持格局，大約於２００００點上下５００點波動。
　
＊金價破２２００美元後料有阻力＊
　
　　早前聯儲局公布的３月份會議紀錄顯示，官員普遍預期美國將面對輕微經濟衰退，市場避險
需求上升，帶動金價企穩每盎司２０００美元後穩步向上，隔晚紐約期金升３０﹒４美元或
１﹒５％，報每盎司２０５５﹒３美元，逼近２０２０年８月６日的２０６９﹒４美元歷史高位

　　張智威分析，金價向上證明市場信心不足，以目前走勢而言，金價破頂機會極高，但預期升
幅未必很大。他指出，目前仍然屬高息環境，金價炒高全因避險作用帶動，但持有黃金無息，大
戶買金僅為資產配置用途，難以寄望大戶會重倉期金。他預期金價有機會升破２２００美元，但
升至２５００美元則機會不大。
　　若以避險角度出發，張智威建議入手ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ（０２８４０）比金礦股更為有利
，因為比較貼近金價走勢，而金礦股有時會偏離金價走勢，雖然目前金礦股走勢較強，但若回吐
亦會有較大風險，故黃金ＥＴＦ為相對穩陣選擇。但若投資者風險胃納較高，他建議亦可考慮現
價追入紫金（０２８９９），１５元以上分段部署賣出，跌穿１４元宜止蝕。（ｈｃ）

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