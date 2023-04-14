【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒５６億元，買中移動沽盈富

《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指高開７８點，報２０４２２點。最高升１３８點報

２０４８２點，最低跌４７點報２０２９７點。恒指收報２０４３８點，升９４點或０﹒４６％

。

北水全日淨流入３３﹒５６億元，增加２００﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是中國移

動（００９４１）、中芯國際（００９８１）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是

盈富基金（０２８００）、建設銀行（００９３９）、商湯（０００２０）。

主板成交１０８３﹒６４億元減少１﹒５％。其中港股通成交３９９﹒１億元，佔總成交

３６﹒８％。

中國移動升１﹒５９％報６６﹒９５元，北水淨買入５﹒８億元；中芯國際升７﹒１７％報

２３﹒９元，北水淨買入４﹒９億元；藥明生物升１﹒７６％報５４﹒８元，北水淨買入１﹒６

億元。

盈富基金升０﹒６８％報２０﹒７元，北水淨賣出３﹒１億元；建設銀行升０﹒３８％報

５﹒２６元，北水淨賣出２﹒４億元；商湯升０﹒３４％報２﹒９３元，北水淨賣出０﹒７億元

。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ５﹒７８

中芯國際 （００９８１） ４﹒８５

藥明生物 （０２２６９） １﹒６２

金斯瑞生物科技 （０１５４８） １﹒４２

中國海洋石油 （００８８３） １﹒２１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －３﹒０５

建設銀行 （００９３９） －２﹒４０

商湯 （０００２０） －０﹒７０

騰訊控股 （００７００） －０﹒６６

中國神華 （０１０８８） －０﹒４７

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