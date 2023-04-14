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14/04/2023 10:16

【數字峰會】數碼港：Ｗｅｂ３公司數量增約六成，期待與政府合作

　　《經濟通通訊社１４日專訊》香港數碼港主席陳細明在數字經濟峰會致辭時表示，香港作為
國際金融中心，要準備好向前發展，包括ｗｅｂ３及發展虛擬資產等方面，繼今年１月成立「數
碼港Ｗｅｂ３基地」，Ｗｅｂ３公司數量已增加約６０％，現時已匯聚約１４０間Ｗｅｂ３公司
，認為現時屬最好時機發展Ｗｅｂ３，亦非常期待未來與政府合作。（ｂｎ）

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