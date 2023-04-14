【內房困局】據報花樣年境外債務重組方案獲７５％債權人支持

《經濟通通訊社１４日專訊》外電引述知情人士表示，花樣年（０１７７７）的代表告訴投

資者，其４０億美元境外債務重組方案已獲得足夠多債權人的支持。

知情人士稱，擁有７５％債權的投資人簽署了同意書，以接受重組支持協議。

根據公司提交的文件，在香港時間４月２５日下午５點截止日期之前，提交書面支持的債權

人將能得到其所持有本金的０﹒１％同意費，以現金形式支付。（ｂｉ）

