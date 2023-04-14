摩根資管：中國經濟增長５％目標不保守，看好互聯網、消費板塊

《經濟通通訊社１４日專訊》摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，政府工作報

告定下５％的經濟增長目標並不保守，認為中國挑戰仍然存在，由於歐美市場增長動能較過去兩

年差，預期上月出口表現呈強只屬一次性。而最新的ＣＰＩ、ＰＰＩ數據受制於映去年的高基數

，反映中國勞動力市場仍未完全復甦，預料未來６－９個月企業將陸續增聘人手，進而改善消費

力。



＊料港股今年表現優於去年，歐美資金回流需時＊



許長泰稱，港股今年的表現必然優於去年，但自去年１１月底的反彈主要受中港投資者和亞

洲投資者帶動，歐美資金近兩年較擔心中國政府政策轉向速度較快而流走，信心恢復仍需更長時

間，或要更多利好因素才能吸引歐美投資回流，認為中國內需板塊及國內有足夠資源條件發展的

行業，具有一定的投資機會可降低地緣政治風險。



＊互聯網業監管最嚴苛時間過去，看好互聯網及消費板塊＊



許長泰指出，看好互聯網、消費板塊，認為互聯網行業監管最嚴苛的時間已經過去，電商隨

經濟反彈可期；而本地樓市調整並未導致按揭市場出現問題，加上人流開始有流入跡象，對住宅

市場持謹慎樂觀看法，偏好數據反映速度較快的收租股。

對於近期互聯網巨頭近日頻傳出遭減持，許長泰認為，減持消息只屬短期雜音，應關注企業

中長期盈利能力的改變。（ａｃ）

