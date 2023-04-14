【內房困局】傳融信中國擬將境內債券最多展期四年

《經濟通通訊社１４日專訊》據《彭博》引述知情人士表示，融信中國（０３３０１）計劃

將主要境內實體的存續人民幣債券期限至多展期四年，並將以分期付款方式定期支付本金利息。

據報，融信中國還在考慮將已展期票據進一步延期三年，並分期支付本金。

不過，知情人士亦透露，該計劃尚未最終確定，公司尚未決定好具體細節，如是否應提供現

金首付款，以爭取債券持有人支持。（ｃｌ）

