【內房困局】傳融信中國擬將境內債券最多展期四年

《經濟通通訊社１４日專訊》據《彭博》引述知情人士表示，融信中國（０３３０１）計劃
將主要境內實體的存續人民幣債券期限至多展期四年，並將以分期付款方式定期支付本金利息。
據報，融信中國還在考慮將已展期票據進一步延期三年，並分期支付本金。
不過，知情人士亦透露，該計劃尚未最終確定，公司尚未決定好具體細節，如是否應提供現
金首付款，以爭取債券持有人支持。（ｃｌ）
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