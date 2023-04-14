  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/04/2023 14:15

【內房困局】傳融信中國擬將境內債券最多展期四年

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《彭博》引述知情人士表示，融信中國（０３３０１）計劃
將主要境內實體的存續人民幣債券期限至多展期四年，並將以分期付款方式定期支付本金利息。
　　據報，融信中國還在考慮將已展期票據進一步延期三年，並分期支付本金。
　　不過，知情人士亦透露，該計劃尚未最終確定，公司尚未決定好具體細節，如是否應提供現
金首付款，以爭取債券持有人支持。（ｃｌ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞14/04/2023
【數字峰會】金管局：已向銀行發加密資產等指引　將密切關注情況
人氣文章香港要聞14/04/2023
【數字峰會】陳茂波：港金融科技公司逾八百家　金融科技大有可為
人氣文章香港要聞14/04/2023
消費券首期3千元周日派發，八達通須兩次拍卡先領交通津貼
人氣文章財經熱話14/04/2023
【美股反彈】美股升幅有限　主要受兩大因素左右
人氣文章國際動態14/04/2023
美眾院共和黨人擬將債務上限之爭拖至大選年
人氣文章財經熱話14/04/2023
《午市前瞻》大市料窄幅爭持，紫金現價可吸，黃金ETF更穩陣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金