【夜期時段】即月期指最新報２０４２５點，跌１８點，低水１４點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０４３６點，跌７點，低水３點

，最新報２０４２５點，跌１８點，低水１４點，合約成交１１１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６９１５點，跌１點，高水１點，最新報６９０９點，跌７

點，低水５點，合約成交１１６張。

