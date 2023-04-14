【內房困局】恒大旗下恒大地產集團尋求境內債券延期付息

《經濟通通訊社１４日專訊》據深交所公告顯示，中國恒大（０３３３３）的境內子公司恒
大地產集團尋求債券持有人批准延期付息，為２０２０年發行的２１億元人民幣票面利率
５﹒８％可回售債券。集團目前提議將２０２１年１０月１９日至２０２３年４月１８日的票息
支付期限，推遲至２０２４年４月１９日完成支付，並計劃於４月１７至１８日與債券持有人舉
行會議。（ｒｈ）
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