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即市新聞

14/04/2023 10:55

消費券首期３千元周日派發，八達通須兩次拍卡先領交通津貼

　　《經濟通通訊社１４日專訊》電子消費券首期３０００元將於星期日（１６日）派發，同日
亦會發放公共交通津貼。財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成表示，以八達通領取消費券
及津貼的市民，拍卡會先領取交通津貼，然後才領取消費券。
　
＊巿民有５個月時間使用三千元＊
　
　　李文成在電台節目中表示，周日可同時領取交通津貼，如果達到八達通的３０００元儲值限
額的話，餘額可以於八達通有足夠空間時領取。領取首期消費券的限期是今年９月３０日，巿民
有５個月時間使用該３０００元，之後再領取第二期消費券，第二期消費券最早可於７月１６日
領取。
　
＊應確保已登記支付工具有效＊
　
　　李文成又提醒巿民確保已登記收取消費券的支付工具仍然有效。他指，若巿民利用八達通領
取消費券，則要利用去年成功登記的八達通，到相關服務站拍卡領取；少部份去年退回或遺失八
達通，並已登記更改手續的話，需以新登記的八達通領取消費券。若現時辦理更新領取工具的手
續，一般需時約２、３個星期，當局會有短訊通知，即使現時辦理有關手續亦能趕及領取。
（ｒｈ）

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